La Chilindrina anuncia su retiro tras sufrir crisis de salud: revelan que “ya era un bultito”

Video La Chilindrina rompe el silencio sobre su hospitalización: aclara su padecimiento

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, anunció su retiro tras sufrir una crisis de salud durante su gira en Perú.

La actriz, de 74 años, se sinceró sobre los momentos de angustia que vivió en julio pasado a consecuencia de una peligrosa sobremedicación.

PUBLICIDAD

“Estaba tomando 19 pastillas al día. No sé de qué ni para qué… Tomar tanto medicamento te perjudica terriblemente”, contó en el podcast de Matilde Obregón el 12 de octubre.

“El doctor es quien me lo recetó. Todos te dan sus medicamentos, pero no se ponen de acuerdo y eso fue lo que perjudicó mi salud”, agregó y explicó que la sobremedicación fue tan severa que perdió la conciencia de la realidad.

“Yo me puse tan grave que no me acuerdo… De una semana para acá soy otra. 'Esa anciana que está viendo en el espejo soy yo', dije. Bajé cinco kilos, el cuello se me veía espantoso, la cara toda caída, arrugas y arrugas, estaba yo espantosa”, dijo.

Sus hijos la salvaron

Además de la sobremedicación, Verónica, hija de La Chilindrina, contó a la periodista que su madre fue diagnosticada con “infección en los pulmones” e “infección en las vías urinarias”. Sin embargo, hizo énfasis en que su baja de sodio pudo causarle a la actriz “convulsiones o daños permanentes”.

Tras percatarse de que la salud de su madre no era la mejor, Gabriel, el otro hijo de María Antonieta de las Nieves, se trasladó a Perú con la intención de cancelar su gira artística. Según revela Verónica, hizo “trámites de todo tipo” para regresar a la interprete a México.

“Cuando llegó Gabriel a Perú dijo que se cancelaban las funciones y la traemos de regreso a México… Me la dieron a mi mamá cargada en el aeropuerto... Estaba ida y no reconocía ni a mis hijas”, recordó.

“Es que ella era ya un bultito… yo la veía perdida en el espacio”, insistió.

PUBLICIDAD

Su retiro

Luego de este episodio de salud, La Chilindrina pasó “una semana entera internada e el hospital” para desintoxicar su cuerpo y estabilizar sus signos vitales. Posteriormente, entró a un proceso de recuperación y rehabilitación de dos meses, y, aunque ahora ya se encuentra mejor de salud, María Antonieta de las Nieves señaló que era momento de retirarse.

“La Chilindrina ya se fue, se fue a Perú”, dijo la actriz de ‘El Chavo del 8’, a lo que su hija agregó: “La guardamos en el clóset”.