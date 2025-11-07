Muere Maricarmen Vela, actriz de El Chavo del 8 y Lazos de Amor

Video Muere la actriz Alicia Bonet, de ‘Rubí’: la historia de la misteriosa partida de uno de sus hijos

Maricarmen Vela, actriz que interpretaba a la tía de ‘Paty’ en la serie de comedia El Chavo del 8, murió a los 87 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores este viernes 7 de noviembre en sus redes sociales, donde enviaron sus condolencias a la familia de la intérrete.

PUBLICIDAD

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, ‘Maricarmen Vela’, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz”, señalaron.

Maricarmen Vela participó en películas mexicanas y telenovelas como Lazos de Amor y Abismo de Pasión. Imagen ANDA / X