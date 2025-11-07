Muere Maricarmen Vela, actriz de El Chavo del 8 y Lazos de Amor
El fallecimiento de la primera actriz fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores este viernes 7 de noviembre. Maricarmen Vela interpretaba a la tía de ‘Paty’ en la serie de comedia El Chavo del 8.
Maricarmen Vela, actriz que interpretaba a la tía de ‘Paty’ en la serie de comedia El Chavo del 8, murió a los 87 años.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores este viernes 7 de noviembre en sus redes sociales, donde enviaron sus condolencias a la familia de la intérrete.
“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, ‘Maricarmen Vela’, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz”, señalaron.
En la publicación, donde fue compartida una fotografía de la actriz en su etapa joven, no se reveló la causa de su fallecimiento ni se dieron detalles de su muerte.