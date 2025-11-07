El Chavo del 8

Muere Maricarmen Vela, actriz de El Chavo del 8 y Lazos de Amor

El fallecimiento de la primera actriz fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores este viernes 7 de noviembre. Maricarmen Vela interpretaba a la tía de ‘Paty’ en la serie de comedia El Chavo del 8.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere la actriz Alicia Bonet, de ‘Rubí’: la historia de la misteriosa partida de uno de sus hijos

Maricarmen Vela, actriz que interpretaba a la tía de ‘Paty’ en la serie de comedia El Chavo del 8, murió a los 87 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores este viernes 7 de noviembre en sus redes sociales, donde enviaron sus condolencias a la familia de la intérrete.

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, ‘Maricarmen Vela’, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz”, señalaron.

Maricarmen Vela participó en películas mexicanas y telenovelas como Lazos de Amor y Abismo de Pasión.
Maricarmen Vela participó en películas mexicanas y telenovelas como Lazos de Amor y Abismo de Pasión.
Imagen ANDA / X


En la publicación, donde fue compartida una fotografía de la actriz en su etapa joven, no se reveló la causa de su fallecimiento ni se dieron detalles de su muerte.

