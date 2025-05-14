¿Exnovio de la ‘influencer’ Valeria Márquez es un capo?: lo que se sabe

Video Supuesto ex de Valeria Márquez sería el principal sospechoso de su asesinato: aseguran es un capo

El asesinato de la ‘influencer’ Valeria Márquez continúa bajo investigación. Este miércoles 14 de mayo, medios como Milenio y Telediario reportaron que “autoridades de Jalisco” consideraban como “principal sospechoso” a Ricardo Ruiz Velasco, alias ‘El Doble R’, en la muerte de la tiktoker, con quien habría tenido una relación sentimental.

Según esta versión, el hombre sería líder del Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la hipótesis de la supuesta investigación establecida sería que al capo le molestaría que la joven de 23 años recibiera regalos.

PUBLICIDAD

Esta información fue negada más tarde por la Fiscalía de Jalisco según reporta Infobae México, ya que hasta el momento el nombre de Ricardo Ruiz “no consta formalmente dentro de la carpeta ni ha sido mencionado en testimonios”. Además, señalan al medio que “la indagatoria continuará con el sigilo que corresponde para evitar cualquier afectación a la misma”.

Valeria Márquez denunció a su ex, días antes de morir

La ‘influencer’ Valeria Márquez fue asesinada a balazos la tarde del 13 de mayo en Zapopan, Jalisco, México, cuando se encontraba en medio de un live de TikTok.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco investiga su muerte conforme al protocolo de feminicidio. Los reportes de las autoridades señalan que la joven de 23 años recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el tórax.

Según las imágenes proyectadas en la transmisión en vivo de Valeria Márquez, el ataque fue perpetrado por un hombre que se hizo pasar como repartidor e ingresó a su negocio Blossom The Beauty Lounge con el pretexto de entregarle un obsequio.

Tras la muerte de Valeria Márquez, se reportó que la empresaria denunció supuestas amenazas de un exnovio días antes de ser asesinada.

Según antiguos mensajes compartidos aparentemente por la ‘influencer’ en Instagram, hace tiempo habría hecho responsable a su expareja de cualquier situación que pudiera sucederle a ella e incluso a su familia.

“Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ‘EX’. Y hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona (hasta si me tengo que salir de la ciudad)”, habría escrito sobre una fotografía donde sus piernas lucen aparentemente con moretones.

PUBLICIDAD

No está claro cuándo fueron publicadas estas imágenes ni la identidad del ex de la que ella habla en sus historias.