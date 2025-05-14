Influencer

¿Exnovio de la ‘influencer’ Valeria Márquez es un capo?: lo que se sabe

Valeria Márquez fue ligada sentimentalmente con un hombre con supuestos nexos con el crimen organizado. La tiktoker fue atacada a balazos cuando se encontraba en una transmisión en vivo de TikTok.

Por:
Univision
Video Supuesto ex de Valeria Márquez sería el principal sospechoso de su asesinato: aseguran es un capo

El asesinato de la ‘influencer’ Valeria Márquez continúa bajo investigación. Este miércoles 14 de mayo, medios como Milenio y Telediario reportaron que “autoridades de Jalisco” consideraban como “principal sospechoso” a Ricardo Ruiz Velasco, alias ‘El Doble R’, en la muerte de la tiktoker, con quien habría tenido una relación sentimental.

Según esta versión, el hombre sería líder del Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la hipótesis de la supuesta investigación establecida sería que al capo le molestaría que la joven de 23 años recibiera regalos.

PUBLICIDAD

Esta información fue negada más tarde por la Fiscalía de Jalisco según reporta Infobae México, ya que hasta el momento el nombre de Ricardo Ruiz “no consta formalmente dentro de la carpeta ni ha sido mencionado en testimonios”. Además, señalan al medio que “la indagatoria continuará con el sigilo que corresponde para evitar cualquier afectación a la misma”.

Valeria Márquez denunció a su ex, días antes de morir

Más sobre Influencer

Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine
2 mins

Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ vinculado a cártel mexicano: así presumía costosa ropa horas antes de fallecer
0:58

Muere ‘influencer’ vinculado a cártel mexicano: así presumía costosa ropa horas antes de fallecer

Univision Famosos
Muere Camilo Ochoa 'El Alucín': él era el famoso 'influencer' y sus presuntos vínculos con cártel
2 mins

Muere Camilo Ochoa 'El Alucín': él era el famoso 'influencer' y sus presuntos vínculos con cártel

Univision Famosos
Famoso 'influencer' vinculado a cártel pidió "más 'haters'" antes de morir: el caso de 'El Alucín'
2 mins

Famoso 'influencer' vinculado a cártel pidió "más 'haters'" antes de morir: el caso de 'El Alucín'

Univision Famosos
Muere famoso 'influencer' mexicano vinculado a cártel: así le quitan la vida a Camilo Ochoa
2 mins

Muere famoso 'influencer' mexicano vinculado a cártel: así le quitan la vida a Camilo Ochoa

Univision Famosos
Muerte de diseñadora Martha Nolan O'Slatarra: investigación da "impactante" giro
2 mins

Muerte de diseñadora Martha Nolan O'Slatarra: investigación da "impactante" giro

Univision Famosos
Antonia ‘La Chicanera’ confiesa por qué tiene “miedo” de mostrar la carita de su bebé
0:47

Antonia ‘La Chicanera’ confiesa por qué tiene “miedo” de mostrar la carita de su bebé

Univision Famosos
Muere 'influencer' y diseñadora Martha Nolan: la encontraron en lujoso yate en Nueva York
2 mins

Muere 'influencer' y diseñadora Martha Nolan: la encontraron en lujoso yate en Nueva York

Univision Famosos
Muere el actor e ‘influencer’ Chase Filandro a los 20 años: revelan causa de su fallecimiento
1:00

Muere el actor e ‘influencer’ Chase Filandro a los 20 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Muere famoso actor y cantante a los 20 años: habría atentado contra su vida
2 mins

Muere famoso actor y cantante a los 20 años: habría atentado contra su vida

Univision Famosos

La ‘influencer’ Valeria Márquez fue asesinada a balazos la tarde del 13 de mayo en Zapopan, Jalisco, México, cuando se encontraba en medio de un live de TikTok.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco investiga su muerte conforme al protocolo de feminicidio. Los reportes de las autoridades señalan que la joven de 23 años recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el tórax.

Según las imágenes proyectadas en la transmisión en vivo de Valeria Márquez, el ataque fue perpetrado por un hombre que se hizo pasar como repartidor e ingresó a su negocio Blossom The Beauty Lounge con el pretexto de entregarle un obsequio.

Tras la muerte de Valeria Márquez, se reportó que la empresaria denunció supuestas amenazas de un exnovio días antes de ser asesinada.

Según antiguos mensajes compartidos aparentemente por la ‘influencer’ en Instagram, hace tiempo habría hecho responsable a su expareja de cualquier situación que pudiera sucederle a ella e incluso a su familia.

“Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ‘EX’. Y hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona (hasta si me tengo que salir de la ciudad)”, habría escrito sobre una fotografía donde sus piernas lucen aparentemente con moretones.

PUBLICIDAD

No está claro cuándo fueron publicadas estas imágenes ni la identidad del ex de la que ella habla en sus historias.


Relacionados:
InfluencerFamososMuertes de famososPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD