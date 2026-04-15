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‘Influencer’ Clavicular es hospitalizado tras presunta sobredosis durante ‘live’: ¿cómo está?

El creador de contenido de 20 años aparentemente apareció durante una transmisión en estado inconveniente. En un video se puede apreciar cómo es cargado por su guardaespaldas, según TMZ.

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Por:Dayana Alvino
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Video Jessica Esotérica, astróloga que retó a boxear a Mhoni Vidente, es hospitalizada

El famoso creador de contenido conocido como Clavicular fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una presunta sobredosis mientras realizaba una transmisión en redes sociales.

De acuerdo con People, a Braden Peters, como se llama en realidad, lo trasladaron a urgencias el 14 de abril después de que apareciera junto a dos colegas en un ‘live’ realizado desde un centro comercial y un restaurante.

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Ante la cámara, se ve al ‘influencer’ platicando con una chica, aparentemente bajo los efectos del alcohol y con dificultad para hablar.

“Caraj…, tío, lo estoy dando todo, pero ahora mismo estoy hecho polvo”, le dice él a la mujer en repetidas ocasiones.

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Luego de que llegaran a un bar, uno de sus acompañantes le preguntó al joven de 20 años cuándo había sido la última vez que “tomaste azul” y, posteriormente, si quería un “addy”, presuntamente refiriéndose al medicamento Adderall.

Entonces, el ‘en vivo’ se interrumpió abruptamente. Sin embargo, un clip difundido por TMZ alegadamente muestra al ‘streamer’ en brazos de su guardaespaldas lo sacan del establecimiento.

Él logra ponerse de pie para subirse a una camioneta, pero sus movimientos son lentos y parecía aturdido. El medio confirmó que lo llevaron directamente a una clínica.

¿Cómo está Clavicular?

La mañana de este 15 de abril, Clavicular reapareció al compartir un mensaje por medio de su perfil en X (antes Twitter).

Aunque no especificó qué le sucedió ni lo que ocurrió en su atención médica, sí dio a conocer que ya estaba en su hogar: “Acabo de llegar a casa, ha sido brutal”.

En un instante de honestidad, él abordó su problemática: “Todas esas sustancias no son más que un recurso para intentar sentirme ‘neurotípico’ cuando estoy en público, pero obviamente eso no es una solución real”.

“Lo peor de esta noche fue ver cómo se me caía la máscara de respiración asistida de la cara”, confesó acerca de lo que vivió.

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Él agregó a su ‘post’ una ‘selfie’ en la que su rostro tiene manchas rojas en las mejillas, presumiblemente restos de sangre.

El 'influencer' Clavicular compartió que ya está en su casa.
El 'influencer' Clavicular compartió que ya está en su casa.
Imagen Clavicular/X
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