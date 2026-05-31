Dua Lipa

Dua Lipa se casa con Callum Turner en Londres: los detalles de su vestido de novia y de la boda

Dua Lipa y Callum Turner sorprendieron al llevar a cabo su boda civil en una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres. Estos son los detalles del vestido de novia que usó la cantante.

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Video Dua Lipa sorprende al hablar un perfecto español

¡Sorpresa: Dua Lipa y Callum Turner ya son oficialmente esposos!

La cantante de 30 años y el actor de 36 decidieron dar el siguiente paso en su relación y ya son 'marido y mujer'.

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La boda y vestido de novia de Dua Lipa

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El portal de la revista People reportó este domingo 31 de mayo que la pareja se casó en una ceremonia privada en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres.

La boda fue un evento íntimo, al que asistió únicamente un reducido grupo de familiares y amigos cercanos, de acuerdo con imágenes difundidas por medios internacionales como el Daily Mail.

Para la ocasión, Lipa apostó por un sofisticado diseño de Schiaparelli Couture creado por Daniel Roseberry.


Completó el look con guantes a juego, zapatos Christian Louboutin y un llamativo sombrero blanco de gran tamaño firmado por Stephen Jones.

Por su parte, Turner lució un elegante traje azul marino con corbata mientras caminaba junto a su ahora esposa.

Aunque los representantes de la pareja no emitieron declaraciones inmediatas tras el enlace, la pareja ya había dado pistas de este paso.

Fue en junio de 2025 cuando la intérprete de 'Houdini' confirmó su compromiso en una entrevista, dejando entrever que planeaban casarse después de concluir su gira mundial.

En ese entonces, también se reveló que ambos habían decidido no apresurarse con la boda, prefiriendo disfrutar del momento.

Según una fuente cercana, Dua "siempre ha sido muy cuidadosa con sus decisiones" y se encontraba enfocada en su carrera, viviendo una etapa en la que todo parecía encajar tanto en lo personal como en lo profesional, reseñó People.

Hoy, esa etapa da un nuevo giro con su boda.

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