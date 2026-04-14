Muertes de 'influencers' Muerte de la ‘influencer’ Ashlee Jenae: sus padres afirman que ahora no saben dónde está el prometido Los padres de la creadora de contenido afirman que no han tenido noticias del novio de su hija luego de que les informaran que ella murió.



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Harry y Yolanda, papás de la fallecida ‘influencer’ Ashlee Jenae, afirman que no saben nada acerca del prometido de esta, Joe McCann.

En entrevista para TMZ, los padres de la creadora de contenido, cuyo nombre real es Ashly Robinson, revelaron que no fue el novio de su hija quien les informó de su fallecimiento, ocurrido la semana pasada.

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“La comunicación nos llegó del hotel Zuri Zanzíbar, donde se hospedaban; no vino del hospital ni de la policía”, dijo la madre.

“[Nos dijeron] que Joe McCann, con quien ella estaba viajando, la encontró y que la llevaron al hospital”, relató en torno a los hechos.

El papá afirmó que consideran “muy extraño” que si Ashly estaba con Joe, “no” sepan nada de él hasta el momento.

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Ahondando al respecto, Harry aseveró que Joe McCann sí los contactó, pero que les habría dicho la verdad de lo sucedido.

“La llamada inicial que ella recibió de Joe fue 11 horas después de que algo hubiera ocurrido en la habitación; y eso es muy extraño”, puntualizó.

En su testimonio, recordó que él les aseveró que Ashlee “estaba bien” y “estable”, y que les pidió que no se preocuparan por eso.

Al ser cuestionados sobre si han hablado con Joe desde entonces, la actual novia del señor respondió: “No ha habido comunicación con él en lo absoluto”.

Los seres queridos de la ‘influencer’ indicaron que “no” saben por qué McCann está evitando sus llamadas: “Por ahora no estamos seguros”.

Yolanda compartió que sí conocieron al novio de su hija antes de que realizaran su viaje a África, en el que celebrarían el cumpleaños 31 de ella y, durante el cual, Joe le pidió matrimonio.

“Sí, nos hemos visto muchas veces”, replicaron sin ahondar en pormenores en cuanto al vínculo que mantenían con él.

“[Ella estaba] emocionada, feliz y… encantada de viajar por su cumpleaños para celebrarlo y estar con quien creía que era el amor de su vida”, enunció Yolanda.

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Ashlee colgó en Instagram un video del instante en el que Joe le pidió que fuera su esposa, en medio de un safari. En la descripción admitió: “Aún estoy asimilando esto”.

El 3 de noviembre del año pasado, ella dio a conocer en la red social que llevaban “365 días juntos” y dejó claro que esperaba que permanecieran “para siempre”.

El perfil de él en la plataforma es privado y en X (antes Twitter) no ha tenido nueva actividad desde el 7 de abril.

¿Qué le ocurrió a Ashlee Jenae?

De acuerdo con el medio Mwananchi, Benedict Mapujira, comandante de la policía regional del norte de Unguja, expuso que personal del hotel Zuri Zanzíbar, en Tanzania, dio una “alerta” a las autoridades por Ashlee Jenae.

Manifestó que, el jueves 9 de abril tuvo lugar el incidente y que la víctima “supuestamente se ahorcó utilizando una prenda de ropa de su armario, al interior de su dormitorio”.

Además, mencionó que el dúo se hospedaba junto, pero que presuntamente tuvieron una discusión, por lo que terminaron alejándolos.

“Según se informó, hubo un malentendido y posteriormente la gerencia del hotel decidió separar las recámaras, de modo que la mujer tuvo la suya propia y su pareja igual”, expresó.