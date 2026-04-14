Muertes de 'influencers' Famosa ‘influencer’ es encontrada sin vida tras “malentendido” con su prometido durante un viaje La creadora de contenido conocida en línea como ‘Ashlee Jenae’, perdió la vida en un hospital luego de que la hallaran al interior de su habitación del hotel. Ella y su pareja, Joe McCann, estaban en Tanzania.



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La ‘influencer’ Ashly Robinson, conocida en Internet como ‘Ashlee Jenae’, murió durante el viaje por su cumpleaños que realizaba con su novio, Joe McCann. Tenía 31 años.

La noticia fue dada a conocer por los seres queridos de la creadora de contenido mediante un comunicado, el 12 de abril.

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En el escrito, detallaron que ella festejó otra ‘vuelta al sol’ el 5 de abril y que se comprometió en un safari, “un momento inolvidable que marcó el inicio de un futuro que estaba deseando construir”.

Sólo unos días después, explicaron, “Ashly fue encontrada inconsciente en su villa”, en el hotel Zuri Zanzíbar, en Tanzania, “y trasladada de urgencia a un hospital local, donde se confirmó su deceso horas más tarde”.

Debido a lo ocurrido, revelaron, actualmente hay “una investigación en curso sobre las circunstancias que rodean el sospechoso fallecimiento”.

“Aunque tenemos muchas preguntas, confiamos en las autoridades de Zanzíbar y estamos colaborando estrechamente con ellas en busca de claridad y respuestas”, señalaron.

“Ashly era muy querida. Era una persona llena de energía y vitalidad, y tenía toda una vida por delante. Nuestra familia está completamente devastada, y agradecemos sus oraciones y el apoyo que hemos recibido mientras atravesamos esta pérdida inimaginable”, apuntaron.

¿Qué le sucedió a ‘Ashlee Jenae’?

Por su parte, el medio Mwananchi reportó que el comandante de la policía regional del norte de Unguja, Benedict Mapujira, declaró el 13 de abril que las indagaciones iniciales “indican que la muerte fue un suicidio”.

En el portal web se puntualiza que el funcionario manifestó que el incidente tuvo lugar el jueves 9 de abril y que la víctima “supuestamente se ahorcó utilizando una prenda de ropa de su armario, al interior de su dormitorio”.

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De acuerdo con él, ‘Ashlee Jenae’ se hospedaba en el alojamiento con Joe McCann, pero, al parecer, “tuvieron una discusión”.

“Según se informó, hubo un malentendido y posteriormente la gerencia del hotel decidió separar las recámaras, de modo que la mujer tuvo la suya propia y su pareja igual”, externó.

Mapujira añadió que personal del alojamiento dio “alarma” a la comisaría de Nungwi “por temor a que la huésped estuviera en riesgo de suicidio”, lo que sugiere que pudo haber dado señales de un comportamiento errático.

“Ella estaba con su acompañante”, externó. “Todavía estaba con vida cuando se presentó la denuncia ante la policía. Fue rescatada y trasladada a la clínica, pero falleció al día siguiente”.

El cuerpo de Robinson continúa en Tanzania a la espera de un examen médico más exhaustivo. A la fecha, McCann no era un sospechoso ni lo habían arrestado.