Derbez y Alessandra Rosaldo sufren duras pérdidas en incendios de California: "Ha sido una pesadilla"

Video Los Derbez viven "pesadilla" ante incendios en California: oficina de Eugenio termina en cenizas

Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y su hija también fueron víctimas de los incendios de California. A pesar de que su hogar no se vio afectado, la casa en la que Aitana creció en sus primeros 2 años y las oficinas de la productora del actor fueron calcinadas.

Con un nudo en la garganta, la vocalista de Sentidos Opuestos narró la "pesadilla" que han vivido en los últimos días.

"Ha sido una situación muy triste ver a compañeros y amigos cercanos perderlo todo, ver la ciudad de Pacific Palisades que fue nuestro hogar cuando nosotros llegamos aquí hace 10 años desaparecer por completo del mapa, ver la casa donde nació Aitana, donde están todos los recuerdos de sus primeros 2 años de vida en cenizas", contó en entrevista con Paola Rojas este 15 de enero para el programa 'De Pisa y Corre'.

La pareja regresaba a casa después de pasar un día de diversión con Aitana y los hijos del socio de Derbez, Ben Odell, quienes habían perdido su hogar.

"Habíamos comido, los habíamos llevado a brincar, perdieron su casa, perdieron su escuela, su iglesia, su comunidad, perdieron todo", pero al estar cerca de su hogar, recibieron en sus teléfonos las alertas de peligro.

"Cuando veníamos en el 'freeway' de regreso comenzamos a ver las llamas, las montañas encendidas en nuestra área, fue cuando entramos en pánico", contó con la voz entrecortada.

Alessandra señaló que prepararon sus "documentos, los pasaportes, las computadoras, los electrónicos más importantes. Antes de las 6 de la mañana pasaron las patrullas a tocarnos las puertas y evacuarnos en ese momento, eso sí fue muy fuerte".

Eugenio Derbez pierde su casa productora

Desde hace más de una década, Eugenio y su socio Ben Odell fundaron la casa productora '3Pas' y sus oficinas estaban ubicadas en Pacific Palisades, zona que quedó completamente en ruinas tras los incendios: "Se quemaron por completo".

Alessandra agradeció que ella y su familia están a salvo y ya pudieron regresar a su hogar en Encino, a pesar de que continúan en alerta amarilla. También, se mostró preocupada por los latinos que quedaron desamparados.

"La cantidad de mexicanos, de paisanos, de latinos que se quedaron sin trabajo, no solamente sin casa, sin trabajo. Estamos apoyando en todo lo que podemos", finalizó.