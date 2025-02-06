Sobrina de Omar Chaparro involucrada en pleito entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Maribel Guardia presentó una denuncia por violencia familiar en contra de Imelda Tuñón desde el pasado 21 de enero con el objetivo de proteger a su nieto José Julián.

Aunque la actriz ha sido transparente en cuanto a sus razones para denunciar a su exnuera, a los señalamientos contra Imelda Tuñón se sumaron los de Nagibe Abbud, sobrina de Omar Chaparro.

PUBLICIDAD

En diversas entrevistas, la actriz ha filtrado supuestos audios en los que Imelda Tuñón confirmaría sus problemas con el alcohol y las drogas, así como su aparente necesidad de encontrar a “alguien que lave dinero”.

En las últimas semanas, la joven ha sido duramente criticada por supuestamente "buscar fama" valiéndose de la polémica en la que se encuentra su examiga y compañera Imelda Tuñón, a quien ha señalado de no ser "buena mamá".

¿Quién es Nagibe Abbud?

Nagibe Abbud nació el 6 de julio de 1997. Es originaria de Chihuahua, México, y desde muy chiquita se inclinó por las expresiones artísticas, debutando en el teatro musical a los 15 años.

Ella es Nagibe Abbud, sobrina de Omar Chaparro. Imagen Nagibe Abbud / Instagram



En 2016 se mudó a la Ciudad de México para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística (CEA), carrera de la que se graduó en 2023.

En su trayectoria como actriz ha participado en ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’, ‘Esta historia me suena’ y ‘La reina soy yo’. Mientras que en cine se suman historias como ‘Señorita 89’ y ‘La rebelión de los Godínez’.

En 2020 debutó como cantante en Finnix pop, grupo musical en el que conoció a Imelda Tuñón.

Nagibe Abbud también es sobrina del actor Omar Chaparro, quien en entrevista con ¡Siéntese Quien Pueda! aseguró que la joven es “muy talentosa”.

“Es una niña muy talentosa. Es una niña que tiene rato viviendo aquí en México y está buscando hacer su propia carrera y su propio nombre”, declaró el 5 de febrero.