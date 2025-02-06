Omar Chaparro

Sobrina de Omar Chaparro involucrada en pleito entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

La actriz ha hecho fuertes señalamientos en contra de Imelda Tuñón, quien desde el pasado 21 de enero enfrenta una demanda por violencia familiar por parte de Maribel Guardia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Imelda Tuñón miente? Supuestos mensajes evidenciarían sus presuntos malos pasos

Maribel Guardia presentó una denuncia por violencia familiar en contra de Imelda Tuñón desde el pasado 21 de enero con el objetivo de proteger a su nieto José Julián.

Aunque la actriz ha sido transparente en cuanto a sus razones para denunciar a su exnuera, a los señalamientos contra Imelda Tuñón se sumaron los de Nagibe Abbud, sobrina de Omar Chaparro.

PUBLICIDAD

En diversas entrevistas, la actriz ha filtrado supuestos audios en los que Imelda Tuñón confirmaría sus problemas con el alcohol y las drogas, así como su aparente necesidad de encontrar a “alguien que lave dinero”.

En las últimas semanas, la joven ha sido duramente criticada por supuestamente "buscar fama" valiéndose de la polémica en la que se encuentra su examiga y compañera Imelda Tuñón, a quien ha señalado de no ser "buena mamá".

Más sobre Omar Chaparro

Alejandra Guzmán asegura que vendía tortas en la escuela, pero los internautas no le creen
1:03

Alejandra Guzmán asegura que vendía tortas en la escuela, pero los internautas no le creen

Univision Famosos
Omar Chaparro se avergüenza de la cruel broma que le hizo a Anahí hace 18 años y se disculpa
2:38

Omar Chaparro se avergüenza de la cruel broma que le hizo a Anahí hace 18 años y se disculpa

Univision Famosos
Omar Chaparro responde a Anahí tras "broma muy fea" cuando ella padecía anorexia y bulimia
3 mins

Omar Chaparro responde a Anahí tras "broma muy fea" cuando ella padecía anorexia y bulimia

Univision Famosos
Novio de Martha Higareda es el “Eduardo Santamarina estadounidense”, según fans: ¿se parecen?
2 mins

Novio de Martha Higareda es el “Eduardo Santamarina estadounidense”, según fans: ¿se parecen?

Univision Famosos
Omar Chaparro se convirtió en Diego Verdaguer para un holograma: Ana Victoria explicó por qué
2 mins

Omar Chaparro se convirtió en Diego Verdaguer para un holograma: Ana Victoria explicó por qué

Univision Famosos
Eduardo Yáñez confiesa que no habla con Eugenio Derbez aunque ambos viven en Los Ángeles
4 mins

Eduardo Yáñez confiesa que no habla con Eugenio Derbez aunque ambos viven en Los Ángeles

Univision Famosos
Amanda Miguel, Lucero y más celebridades lloran la muerte de Diego Verdaguer
3 mins

Amanda Miguel, Lucero y más celebridades lloran la muerte de Diego Verdaguer

Univision Famosos
La contundente respuesta de Andrea Chaparro a las críticas por ser “muy flaca”
2:28

La contundente respuesta de Andrea Chaparro a las críticas por ser “muy flaca”

Univision Famosos
Criticaron a Andrea Chaparro por verse muy delgada en 'Rebelde': así respondió a los 'haters'
3 mins

Criticaron a Andrea Chaparro por verse muy delgada en 'Rebelde': así respondió a los 'haters'

Univision Famosos
La esposa de Omar Chaparro tuvo una "escena de celos" al verlo besar a otra mujer
2 mins

La esposa de Omar Chaparro tuvo una "escena de celos" al verlo besar a otra mujer

Univision Famosos

¿Quién es Nagibe Abbud?

Nagibe Abbud nació el 6 de julio de 1997. Es originaria de Chihuahua, México, y desde muy chiquita se inclinó por las expresiones artísticas, debutando en el teatro musical a los 15 años.

Ella es Nagibe Abbud, sobrina de Omar Chaparro.
Ella es Nagibe Abbud, sobrina de Omar Chaparro.
Imagen Nagibe Abbud / Instagram


En 2016 se mudó a la Ciudad de México para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística (CEA), carrera de la que se graduó en 2023.

En su trayectoria como actriz ha participado en ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’, ‘Esta historia me suena’ y ‘La reina soy yo’. Mientras que en cine se suman historias como ‘Señorita 89’ y ‘La rebelión de los Godínez’.

En 2020 debutó como cantante en Finnix pop, grupo musical en el que conoció a Imelda Tuñón.

Nagibe Abbud también es sobrina del actor Omar Chaparro, quien en entrevista con ¡Siéntese Quien Pueda! aseguró que la joven es “muy talentosa”.

“Es una niña muy talentosa. Es una niña que tiene rato viviendo aquí en México y está buscando hacer su propia carrera y su propio nombre”, declaró el 5 de febrero.

Nagibe Abbud de vez en cuando publica fotografías con su tío.
Nagibe Abbud de vez en cuando publica fotografías con su tío.
Imagen Nagibe Abbud / Instagram
Relacionados:
Omar ChaparroImelda TuñónMaribel GuardiaEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD