Imanol Landeta

Imanol es el vivo retrato de su papá, el actor Manuel Landeta: estas fotos son la prueba

El cantante compartió algunas imágenes con el intérprete de 65 años, quien lo acompañó en su regreso a los escenarios después de nueve años ausente.

A casi 9 años de su retiro, Imanol Landeta regresó a los escenarios para volver a interpretar su exitosa canción ‘Como canica’ en el espectáculo ‘2000 x Siempre’ en la Ciudad de México. Emocionado por lo que esto significaba, el cantante compartió varias imágenes de esa noche junto a su papá, el actor Manuel Landeta, quien llamó la atención por lo idénticos que son.

A través de sus historias de Instagram, el cantante se mostró emocionando por su regreso a la música, pero también por lo mucho que significaba el apoyo de su papá, quien estuvo a su lado desde su debut a los 10 años.

“Algo así era nuestro saludo para ir al escenario cuando era niño”, expresó el intérprete de 36 años la mañana de este 8 de marzo en sus historias.

Imanol Landeta luce idéntico a su papá en estas fotos.
Imagen Imanol Landeta / Instagram

Las fotos que prueban que son como gotas de agua

En este mismo video, Imanol apareció con gorra y luciendo barba estilo leñador, un look idéntico al que desde hace varios años utiliza Manuel Landeta.

El actor de ‘Código Postal’ (telenovela que puedes ver en ViX) no solo heredó los ojos cafés de su padre sino también la calvicie, un padecimiento que lo llevó a alejarse de los escenarios, según contó Manuel Landeta en 2019.

En los videos publicados por Imanol Landeta, incluso se puede ver que una de las grandes diferencias entre ellos solo es el color de barba, ya que los ojos, la sonrisa y las pestañas son rasgos físicos que él trae de su papá.

El cantante heredó los rasgos físicos del actor Manuel Landeta.
El cantante heredó los rasgos físicos del actor Manuel Landeta.
Imagen Imanol Landeta Instagram / Manuel Landeta / instagram

¿Por qué desapareció Imanol Landeta de las telenovelas?

En 2023, Imanol Landeta contó en el programa de YouTube ‘Envinadas’ que además del aspecto físico (la calvicie), las ganas de estudiar la universidad y abrir su casa productora lo llevaron a alejarse por completo del espectáculo.

“Puse una casa productora… De pronto tu mente necesita tener un descanso y si no tienes proyecto, qué haces, yo no era exclusivo, entonces dije 'y si no tengo novela y si no tengo disco, y si no tengo concierto'. Entonces, entre más vas abriendo tus opciones, te diversificas, está más fácil. Entonces, no estaba muy contento con la casa productora y le vendí a mi socio. Me meto a estudiar administración… Fue como me fui alejando, alejando”, aseveró en 2023.

