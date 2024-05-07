Imanol Landeta

Imanol Landeta llora al hablar de su regreso a los escenarios tras retirarse por su calvicie

El actor y cantante reconoció que siente mucha emoción por nuevamente estar en el medio artístico. En 2009, él decidió alejarse debido a, en parte, que estaba perdiendo el cabello.

Por:
Dayana Alvino.
Imanol Landeta retomó su carrera artística hace dos meses, cuando se presentó en los ‘shows’ del ‘2000s por siempre Tour’.

Ahora, que se integra al elenco de la puesta en escena ‘Mentiras, El Musical’, el actor se pronunció acerca de la emoción que siente por su regreso tras 15 años retirado.

Imanol Landeta feliz por volver a los escenarios

Precisamente este 5 de mayo, que se realizó su presentación oficial como ‘Emmanuel’ en la obra de teatro, Imanol Landeta expresó su entusiasmo.

“Estoy muy contento de ver tantas cámaras, tantas personas por aquí reunidas, tanto cariño”, dijo entre lágrimas ante el micrófono de la reportera Berenice Ortiz, quien lo difundió en su canal de YouTube.

“Traigo una carga brutal de felicidad, de mucho agradecimiento, tremenda gratitud, eso está sucediendo, eso está pasando dentro de mí”, añadió, aún llorando.

Además de su incursión en el teatro, el hijo de Manuel Landeta adelantó que volverá a la ‘pantalla chica’: “Hay un proyecto que pronto destaparemos relativo a la televisión”.

Imanol Landeta recuerda su decisión de retirarse por su aspecto físico

Fue en 2009, después de su aparición en la telenovela ‘Verano de amor’, que Imanol Landeta se ‘desapareció’ de la farándula.

Como lo ha hecho en ocasiones previas, él recordó que, en parte, tomó la decisión de dejar la actuación y el canto por su aspecto físico.

“A mí se me empezó a caer el pelo a los 14 años, llegó un momento en el que ya estaba en esas cercanías, bueno, ya teníamos complicaciones, me ponían una especie de talco para que se sintiera que hubiera (cabello)”, narró.

“Yo sentía que no entraba en el estereotipo de la televisión mexicana y que no iba a funcionar. Eso, y que soy bajito, empecé a tener cierta incertidumbre”, agregó.

El intérprete de ‘Como canica’ explicó que experimentar incertidumbre sobre su futuro financiero si no lograba triunfar como artista también lo motivó para desarrollarse en otra profesión.

“Ese ‘algo más’ me llevó también a satisfacer otras inquietudes que tenía en la vida y eso me da hoy una tranquilidad muy bárbara para estar arriba de un escenario meramente por el gusto de hacerlo”, afirmó.

Además, él puntualizó que no deja de lado la opción de, más adelante, recuperar su melena gracias a la ciencia: “El día que haya clonación de cabello me voy a tapizar la cabeza”.

Hija de Imanol está “entendiendo” lo que él hace

Imanol Landeta compartió que su pequeña hija de 5 años, Julia, ya ha podido verlo ‘en acción’, aunque no presencialmente por el momento.

“No me ha visto en vivo, pero el otro día me acompañó en un ensayo y ayer la puse, porque me entró una videollamada, para que me acompañara mientras a verme mientras en el ensayo”, contó.

“Creo que nos disfrutamos mucho platicando, ahora que ya tenemos conversación porque ahora no encuentro cómo pararla, habla un chorro, y me está entendiendo, creo que poco a poco, lo que papá hace”, concluyó.

