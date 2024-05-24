Actores de Código Postal se reencuentran: así lucen 18 años después

Video José Ron no olvida los “cachetadones” que le dio Ariadne Díaz cuando fueron pareja

En 2006, Código Postal se convirtió en una de las telenovelas juveniles más exitosas del productor José Alberto Castro. La historia, que mezcla el amor y desamor, estuvo protagonizada por actores que hoy en día triunfan en los melodramas mexicanos. Ahora, 18 años después, José Ron e Imanol se reencontraron.

Así fue el reencuentro de los actores de Código Postal

PUBLICIDAD

José Ron compartió, a través de sus historias de Instagram, una fotografía de su reencuentro con Imanol Landeta en los foros de Televisa San Ángel 18 años después.

“¡Aquí grabando con un viejo y muy querido amigo!”, escribió en sus historias el 23 de mayo, donde también expresó su emoción por volver a trabajar con el actor en ‘Papás por conveniencia’, la nueva telenovela de Rosy Ocampo.

Los actores volverán a trabajar juntos en la telenovela 'Papás por conveniencia'. Imagen José Ron Instagram / Imanol Instagram



“Qué gustazo verte y tenerte en Papás por conveniencia. Abrazo fuerte, Imanol”, añadió.

Imanol Landeta, quien anunció su regreso a las telenovelas después de 15 años de ausencia, correspondió a la publicación de José Ron con la misma empatía. Incluso, expresó su emoción ante su retorno a los foros de televisión.

“¡Qué chido volver a los sets de televisión contigo! ¡Abrazote, Ron! Nomás pasaron 15 años”, puntualizó.

Así se veían José Ron e Imanol en Código Postal. Imagen Mezcalent