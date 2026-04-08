Iliana de la Garza Actriz Iliana de la Garza sufrió un accidente antes de morir: su esposo la acostó y “ya no despertó” Mario Casillas reveló que, a un año de la muerte de su esposa Iliana de la Garza, no se quita su anillo de casado ni para bañarse. Ahora el actor vive en un asilo.



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Iliana de la Garza, actriz de ‘Salomé’ y ‘Sortilegio’, sufrió un accidente casero poco antes de morir en enero de 2025.

Su viudo, el actor Mario Casillas, reveló a la periodista Matilde Obregón que un golpe, posiblemente en la cabeza, pudo haber provocado que Iliana de la Garza tuviera ‘la muerte de los justos’.

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“Hace un año tres meses (que murió), en enero del año pasado. Se cayó de la cama. Se bajó, que iba al baño, y se pegó con un mueble, pero todavía no sé en dónde se pegó. Se dio un golpe, creo, en la cabeza porque eso la hizo que se cayera, que se quedar sentada”, mencionó el 2 de abril.

“Yo le dije: ‘Ahí quédate, no te levantes’. Cuando ya quiso levantarse, me dijo: ‘Ya me quiero acostar’. La levanté, la acosté y ahí fue donde quedó, ya no se compuso… Se subió a la cama, se acostó y ya no despertó”, recordó.

Mario Casillas no se desprende de su anillo de casado

El intérprete, de 87 años, compartió que, aunque ya pasó un año de la muerte de Iliana de la Garza, él continúa portando su anillo de casado. Incluso, aseguró que le hubiera gustado vivir 20 años más al lado de la actriz.

“No me lo quito ni para bañarme. (Estuvimos casados) 35 años y me hizo falta más. Yo esperaba 20 años más, pero no, ni modo”, dijo.

“(Iliana) era joven para mí. (Le llevaba) 18 años. Era un amor… muy alegre, muy divertida… Siempre nos entretenía cuando hacíamos alguna reunión o nos invitaban. Ella se agarraba con la parte de la cantada”, contó.

Mario Casillas e Iliana de la Garza estuvieron casados por 35 años. Imagen Iliana de la Garza / Instagram

Vive en un asilo tras la muerte de la actriz

Por otro lado, Mario Casillas compartió que tras la muerte de Iliana de la Garza se mudó a un asilo de lujo, donde mensualmente pagaba “45 mil pesos”, aproximadamente, 2 mil 500 dólares.

“Estaba en una casa particular que me salía muy cara, la verdad. Ahí me pasé seis meses y ya la dejé porque Eric del Castillo fue y me dijo (…) ‘¡Estás loco! Tú tienes una casa que es tuya, que es de todos nosotros los actores’ y entonces me cambié (A la casa del actor). Me conviene porque no pago tanto, es un servicio del sindicato”, sentenció, asegurando que sus hijos y nietos continúan visitándolo.

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La muerte de Iliana de la Garza

Iliana de la Garza murió a los 69 años el 13 de enero de 2025. La actriz era esposa del actor Mario Casillas, quien era 19 años mayor que ella.

El fallecimiento de la abuela de Valentina Gilabert se dio a conocer a través de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y, posteriormente, fueron sus hijos, Michelle y Ernesto, quienes revelaron que su madre había tenido ‘la muerte de los justos’.

“Le dio un paro respiratorio, pero realmente ella estaba dormida, no lo sintió”, dijo ella al canal de YouTube ‘Tony Stars TV’, el 14 de enero.