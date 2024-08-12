Hunter Schafer de 'Euphoria' reveló el motivo de su ruptura con Dominic Fike: hubo infidelidad

Video ¿Le vio la cara? Hunter Schafer descubrió la infidelidad de Dominic Fike con su celular

Hunter Schafer y Dominic Fike se conocieron en el set de la segunda temporada de ‘Euphoria’ donde sus personajes, Jules y Elliot, tienen una amistad que se convierte en romance.

La química traspasó la pantalla y a inicios de 2022 comenzaron un noviazgo. Se trata de la primera relación que Hunter Schefer decidió hacer pública.

Ambos actores celebraban su amor con constantes fotos en Instagram y mensajes de cariño para el otro. Posaban juntos en alfombras rojas e incluso Dominic, quien es cantante, componía canciones junto a Hunter Schafer.

La relación llegó a su fin en 2023 tras poco más de un año. Ahora, más de un año después del rompimiento, la actriz reveló la razón.

Dominic Fike le fue infiel a Hunter Schafer, Jules en 'Euphoria'

En el podcast ‘Call Her Daddy’, Hunter Schafer reveló que descubrió que Dominic le estaba siendo infiel.

La actriz no se enorgullece de la forma en la que se enteró. Tras tener sospechas, revisó el celular del cantante y encontró la evidencia.

Una de las cosas más dolorosas para Hunter fue que esta fue la primera vez que vivió una traición amorosa.

“Fue todo un proceso darme cuenta de que engañar a alguien no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con esa persona y con el tipo de dolor que esté sintiendo y con lo que esté atravesando”



Para Hunter no fue fácil llegar a esta conclusión, pues incluso llegó a preguntarse si lo que había vivido se debía a ser una mujer trans.

“Como mujer trans, con un hombre que nunca había salido con alguien como yo, me pregunté si ser trans era la razón de sus acciones”.



Hunter y Dominic volverán a trabajar juntos, pues pronto comenzará a grabarse la tercera temporada de ‘Euphoria’. Sin embargo, Hunter está tranquila, pues asegura que fue una ruptura ‘limpia’ y respetuosa. Sabe, además. que son adultos y lo manejarán de la mejor manera.