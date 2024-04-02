Actriz de 'Euphoria' confirma romance con Rosalía: revela detalles

Video ¿Rosalía se enamoró de una mujer? Al parecer, tuvo más que una amistad con Hunter Schafer

Hunter Schafer, actriz de Euphoria y Los juegos del hambre, confirmó haber tenido una relación sentimental con la cantante catalana Rosalía en 2019.

El romance de la actriz, de 25 años, con la intérprete de ‘Despechá’ habría durado alrededor de cinco meses.

Hunter Schafer confirma romance con Rosalía

El misterio que rodeó las múltiples veces que las famosas fueron captadas juntas en 2019 quedó resuelto luego de que la actriz Hunter Schafer aceptó en entrevista con la revista GQ haber vivido un fugaz romance con Rosalía.

"Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental”, respondió luego de que fue cuestionada sobre con qué famosos había salido.

Aseguró que Rosalía pase lo que pase "es de la familia” y que se replantearon la idea de sepultar esta historia luego de los rumores que surgieron, pues es una parte de su vida de la que les alegra compartir.

“Se ha especulado mucho durante mucho tiempo… Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: ‘¡Pero por qué, si no es asunto de nadie! Es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así”, declaró.

Hunter Schafer y Rosalía se habrían conocido durante un desfile de moda en Londres en 2019, de acuerdo con la reseña publicada por Quién.

En diferentes ocasiones, las famosas fueron vistas en público desatando rumores de romance. Incluso se dijo que la estrella catalana habría dedicado a la actriz la letra del tema ‘Tuya’.

Sobre las especulaciones Rosalía en junio del 2023 dijo a Los 40 Principales que “como compositora tiro de ficción y también de historia personal y no voy a romper la magia diciendo esto es ficción y esto es personal, pero la mayoría de las veces está mezclado”.

Durante su presencia en la gala Billboard Women in Music de 2019, Rosalía dedicó a Hunter un mensaje que avivó entonces los rumores.