Horacio Pancheri e Isa Valero se casan por lo civil: lo que se sabe de la boda

Video Horacio Pancheri preparó un capuchino a la modelo Isa Valero que la hizo gritar (y no de gusto)

Después de tres años de noviazgo, Horacio Pancheri e Isa Valero se casaron por lo civil este 17 de abril. Familiares y amigos de la pareja viajaron a la Ciudad de México para presenciar la unió matrimonial.

Sin embargo, el gran ausente fue Benicio, el hijo de 11 años del actor argentino.

La boda civil de Horacio Pancheri e Isa Valero

El íntimo evento se llevó a cabo en punto de las 5 de la tarde, hora local de la Ciudad de México.

La jueza dio un breve mensaje para concluir el solemne acto, luego de que la pareja firmara el acta de matrimonio.

"Horacio e Isa, el acto que estamos celebrando sin duda es el más importante de sus vidas (…) Así pues el destino los unió y por su libre voluntad se escogieron el uno al otro para compartir juntos el resto de sus vidas".

La boda de Horacio Pancheri e Isa Valero. Imagen Caras México/Instagram

Los detalles de la boda

La revista Caras obtuvo la exclusiva y detalló que algunos platillos que los invitaron degustaron fueron "ceviche de pescado con mango y maracuyá, tostadas de atún spicy con guacamole, robalo en salsa de mantequilla acompañado de puré de papa trufado, camarones al limón acompañados de risotto de cuatro quesos".

La ceremonia civil se llevó a cabo en un jardín, por lo cual la etiqueta fue casual.

El argentino vistió con un traje café claro y camisa blanca sin corbata, mientras que Isa lució un palazzo blanco con plumas en los hombros.

Horacio Pancheri presentó a Isa Valero en febrero de 2021 en redes sociales y más tarde confirmó su noviazgo.

Fue en agosto de 2023 cuando se comprometieron en matrimonio.