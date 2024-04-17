Horacio Pancheri

Horacio Pancheri e Isa Valero se casan por lo civil: lo que se sabe de la boda

El actor argentino y la arquitecta venezolana se convirtieron en marido y mujer en la Ciudad de México después de tres años de noviazgo. El gran ausente fue Benicio, el hijo de Pancheri.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Horacio Pancheri preparó un capuchino a la modelo Isa Valero que la hizo gritar (y no de gusto)

Después de tres años de noviazgo, Horacio Pancheri e Isa Valero se casaron por lo civil este 17 de abril. Familiares y amigos de la pareja viajaron a la Ciudad de México para presenciar la unió matrimonial.

Sin embargo, el gran ausente fue Benicio, el hijo de 11 años del actor argentino.

PUBLICIDAD

La boda civil de Horacio Pancheri e Isa Valero

El íntimo evento se llevó a cabo en punto de las 5 de la tarde, hora local de la Ciudad de México.

Más sobre Horacio Pancheri

Ex de Marimar Vega “sospecha” que la actriz podría haberle sido infiel: esto dijo
0:51

Ex de Marimar Vega “sospecha” que la actriz podría haberle sido infiel: esto dijo

Univision Famosos
“Se casó con el fotógrafo”: Horacio Pancheri revela cuánto le afectó terminar con Marimar Vega
2 mins

“Se casó con el fotógrafo”: Horacio Pancheri revela cuánto le afectó terminar con Marimar Vega

Univision Famosos
Actor de Golpe de Suerte está de luto ante muerte de ser querido: “Te voy a extrañar”
1 mins

Actor de Golpe de Suerte está de luto ante muerte de ser querido: “Te voy a extrañar”

Univision Famosos
Horacio Pancheri afirma que Samadhi Zendejas no le tuvo “empatía” al acusar que la llamó “fea”
2 mins

Horacio Pancheri afirma que Samadhi Zendejas no le tuvo “empatía” al acusar que la llamó “fea”

Univision Famosos
Así fue la boda religiosa de Horacio Pancheri: los dos vestidos de su novia, el banquete y más 
0:53

Así fue la boda religiosa de Horacio Pancheri: los dos vestidos de su novia, el banquete y más 

Univision Famosos
Horacio Pancheri responde si le envió o no un mensaje a Samadhi Zendejas diciéndole "fea"
1:29

Horacio Pancheri responde si le envió o no un mensaje a Samadhi Zendejas diciéndole "fea"

Univision Famosos
Hermano de Samadhi y Danna Paola arremeten contra Pancheri tras “excusa” por mensaje a la actriz
3 mins

Hermano de Samadhi y Danna Paola arremeten contra Pancheri tras “excusa” por mensaje a la actriz

Univision Famosos
¿Quiénes son los hermanos de Samadhi Zendejas que la defienden de Horacio Pancheri?
2 mins

¿Quiénes son los hermanos de Samadhi Zendejas que la defienden de Horacio Pancheri?

Univision Famosos
Horacio Pancheri reacciona al video de Samadhi en donde lo acusa de haberle dicho "fea"
2 mins

Horacio Pancheri reacciona al video de Samadhi en donde lo acusa de haberle dicho "fea"

Univision Famosos
Hermanos de Samadhi Zendejas responden a supuesto mensaje en que Horacio Pancheri la llama “fea”
2 mins

Hermanos de Samadhi Zendejas responden a supuesto mensaje en que Horacio Pancheri la llama “fea”

Univision Famosos

La jueza dio un breve mensaje para concluir el solemne acto, luego de que la pareja firmara el acta de matrimonio.

"Horacio e Isa, el acto que estamos celebrando sin duda es el más importante de sus vidas (…) Así pues el destino los unió y por su libre voluntad se escogieron el uno al otro para compartir juntos el resto de sus vidas".

La boda de Horacio Pancheri e Isa Valero.
La boda de Horacio Pancheri e Isa Valero.
Imagen Caras México/Instagram

Los detalles de la boda

La revista Caras obtuvo la exclusiva y detalló que algunos platillos que los invitaron degustaron fueron "ceviche de pescado con mango y maracuyá, tostadas de atún spicy con guacamole, robalo en salsa de mantequilla acompañado de puré de papa trufado, camarones al limón acompañados de risotto de cuatro quesos".

La ceremonia civil se llevó a cabo en un jardín, por lo cual la etiqueta fue casual.

El argentino vistió con un traje café claro y camisa blanca sin corbata, mientras que Isa lució un palazzo blanco con plumas en los hombros.

Horacio Pancheri presentó a Isa Valero en febrero de 2021 en redes sociales y más tarde confirmó su noviazgo.

Fue en agosto de 2023 cuando se comprometieron en matrimonio.


Relacionados:
Horacio PancheriIsa ValeroBodas de famososBodasTelenovelasNovelasCelebridadesFamososLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD