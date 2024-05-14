Horacio Pancheri

Horacio Pancheri afirma que Samadhi Zendejas no le tuvo “empatía” al acusar que la llamó “fea”

El argentino volvió a pronunciarse sobre la polémica que atravesó con la actriz mexicana el año pasado. Él recalcó que “jamás” hablaría mal de ella.

Por:
Dayana Alvino.
En octubre de 2023, Horacio Pancheri se convirtió en el protagonista de una controversia luego de que Samadhi Zendejas acusara que él la habría llamado “fea” mediante un mensaje vía Instagram.

“Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultando… insultándome. Usó una palabra que jamás me atrevería a mencionar, diciendo que soy una mujer fea”, dijo la actriz en una historia de la red social.

A horas de que la imputación de Samadhi se volviera viral, el actor recurrió a X para desmentir que él hubiera redactado la misiva.

“El mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mí, fui ‘hackeado’, perdí el control de esa cuenta en absoluto”, afirmó.

Ahora, a medio año de distancia, Pancheri ha vuelto a hablar de lo sucedido.

Horacio Pancheri afirma que Samadhi Zendejas no le tuvo “empatía”

Horacio Pancheri se mantuvo en su versión de que él no realizó el comentario ofensivo en contra de Samadhi Zendejas e incluso recordó lo que él hizo tras su imputación.

“Yo le respondí: ‘Jamás diría eso de ti, voy a ver qué está pasando en mis redes, jamás te insultaría, te pido una disculpa’”, aseveró durante su participación en el programa ‘Hoy día’.

La estrella de telenovelas como Golpe De Suerte, que puedes ver aquí en ViX, admitió que ella lo bloqueó sin contestarle.

“Yo jamás hablaría mal de una mujer”, insistió. “Vengo de una mamá hermosa. No es mi forma de ser el hablar mal de las mujeres y mucho menos de una colega”.

Pancheri reveló que, a su consideración, Samadhi no manejó lo ocurrido de una forma adecuada y menos solidaria con él.

“Y fue un mensaje privado que ella misma lo hizo público. Entonces, siento que ahí tampoco hubo mucha empatía por parte de ella”, sentenció.

Horacio Pancheri afirma que esto le “dolió”

En esta nueva oportunidad, el argentino aprovechó para exponer que se vio perjudicado por la polémica con Samadhi Zendejas.

“Fueron cosas que pasaron, que sí afectaron en lo laboral, en la reputación a mi persona. No fue salido de mí, fue algo que yo no se lo dije personalmente”, mencionó.

“Algo privado que lo hagan público y afecten a una persona que no está envuelta en eso, que tenga una familia hermosa, un hijo, que afecte a mi reputación, a mí sí me dolió y me molestó mucho porque no se vale que entre colegas nos matemos así, no es mi forma de ser”, agregó.

Pese a todo, Horacio Pancheri no dudó en asegurar: “Públicamente, después de tantos meses, si se ofendió con el mensaje, que no era para ella, pido una disculpa enorme”.

“Samadhi, disculpa si te afectó ese comentario, no es mi forma de ser y no quise molestarte…”, concluyó el galán de melodramas.

