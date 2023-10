Horacio Pancheri reacciona al video de Samadhi en donde lo acusa de haberle dicho "fea"

Zendejas señaló que el mensaje de Horacio tenía tintes "represivos" y externó: "Durante todos estos años que me siguen, he intentado demostrar que siendo auténtica, siendo tú misma, puedes ser hermosa, y no necesitas seguir un estereotipo" y pidió a sus seguidoras que no dejen "que nada ni nadie les dicte qué es la belleza".