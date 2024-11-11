Actor de Golpe de Suerte está de luto ante muerte de ser querido: “Te voy a extrañar”

Video Así fue la boda religiosa de Horacio Pancheri: los dos vestidos de su novia, el banquete y más

Horacio Pancheri atraviesa por un difícil momento. El actor de Golpe de Suerte reveló en sus redes sociales que se encuentra de luto por la muerte de un ser querido.

El intérprete de ‘Facundo Grandinetti’ (en la telenovela que puedes ver en ViX) dio a conocer en su cuenta de Instagram el fallecimiento de Kira, su pequeña mascota a la que quería como si fuera su hija.

“Te amo Kirita de mi corazón. Vuela alto y cuídanos desde el cielo gordita. Ya estás en paz y sin sufrimiento chiquita mía”, escribió el argentino de 41 años este 11 de noviembre

Así despidió Horacio Pancheri a su perrita Kira. Imagen Horacio Pancheri / Instagram



Sin dar detalles sobre la causa de muerte de su perrita, de raza yorkshire terrier, Horacio Pancheri le agradeció por el tiempo que estuvieron junto y le hizo una promesa.

“Gracias por todo el amor que me diste en este tiempo. No sabes lo que te extraño y te voy a extrañar Kirita de papá. QEPD amor de mi vida”, sentenció.

Horacio Pancheri acompañó su amoroso mensaje de varias fotografías de su perrita, a quien al final de su publicación describió como “el amor de su vida”.

A las condolencias que recibió el actor también se sumó la de su esposa, la arquitecta Isa Valero, quien a través de su cuenta de Instagram lamentó el fallecimiento de la pequeña Kira.

“¡Te amamos mi bebé! Mi mimi bella ya está con Vitto, mi santa hermosa”.

Horacio Pancheri no reveló la causa del fallecimiento de su perrita, con quien el pasado mes de octubre protagonizó una tierna sesión fotografíca que presumió en redes.

"Nadie puede explicar el amor que siento por Kira. Gracias @openstudiomc por estas fotos. Recuerdo para toda la vida", destacó.