Horacio Pancheri

Actor de Golpe de Suerte está de luto ante muerte de ser querido: “Te voy a extrañar”

El actor Horacio Pancheri empleó sus redes sociales para dedicar un mensaje de despedida a Kira, su pequeña mascota a la que quería como a una hija.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Así fue la boda religiosa de Horacio Pancheri: los dos vestidos de su novia, el banquete y más 

Horacio Pancheri atraviesa por un difícil momento. El actor de Golpe de Suerte reveló en sus redes sociales que se encuentra de luto por la muerte de un ser querido.

El intérprete de ‘Facundo Grandinetti’ (en la telenovela que puedes ver en ViX) dio a conocer en su cuenta de Instagram el fallecimiento de Kira, su pequeña mascota a la que quería como si fuera su hija.

PUBLICIDAD

“Te amo Kirita de mi corazón. Vuela alto y cuídanos desde el cielo gordita. Ya estás en paz y sin sufrimiento chiquita mía”, escribió el argentino de 41 años este 11 de noviembre

Así despidió Horacio Pancheri a su perrita Kira.
Así despidió Horacio Pancheri a su perrita Kira.
Imagen Horacio Pancheri / Instagram

Más sobre Horacio Pancheri

Marimar Vega tuvo una “relación muy fea” con Horacio Pancheri: acusa presunto abuso
2 mins

Marimar Vega tuvo una “relación muy fea” con Horacio Pancheri: acusa presunto abuso

Univision Famosos
Ex de Marimar Vega “sospecha” que la actriz podría haberle sido infiel: esto dijo
0:51

Ex de Marimar Vega “sospecha” que la actriz podría haberle sido infiel: esto dijo

Univision Famosos
“Se casó con el fotógrafo”: Horacio Pancheri revela cuánto le afectó terminar con Marimar Vega
2 mins

“Se casó con el fotógrafo”: Horacio Pancheri revela cuánto le afectó terminar con Marimar Vega

Univision Famosos
Horacio Pancheri afirma que Samadhi Zendejas no le tuvo “empatía” al acusar que la llamó “fea”
2 mins

Horacio Pancheri afirma que Samadhi Zendejas no le tuvo “empatía” al acusar que la llamó “fea”

Univision Famosos
Así fue la boda religiosa de Horacio Pancheri: los dos vestidos de su novia, el banquete y más 
0:53

Así fue la boda religiosa de Horacio Pancheri: los dos vestidos de su novia, el banquete y más 

Univision Famosos
Horacio Pancheri e Isa Valero se casan por lo civil: lo que se sabe de la boda
1 mins

Horacio Pancheri e Isa Valero se casan por lo civil: lo que se sabe de la boda

Univision Famosos
Horacio Pancheri responde si le envió o no un mensaje a Samadhi Zendejas diciéndole "fea"
1:29

Horacio Pancheri responde si le envió o no un mensaje a Samadhi Zendejas diciéndole "fea"

Univision Famosos
Hermano de Samadhi y Danna Paola arremeten contra Pancheri tras “excusa” por mensaje a la actriz
3 mins

Hermano de Samadhi y Danna Paola arremeten contra Pancheri tras “excusa” por mensaje a la actriz

Univision Famosos
¿Quiénes son los hermanos de Samadhi Zendejas que la defienden de Horacio Pancheri?
2 mins

¿Quiénes son los hermanos de Samadhi Zendejas que la defienden de Horacio Pancheri?

Univision Famosos
Horacio Pancheri reacciona al video de Samadhi en donde lo acusa de haberle dicho "fea"
2 mins

Horacio Pancheri reacciona al video de Samadhi en donde lo acusa de haberle dicho "fea"

Univision Famosos


Sin dar detalles sobre la causa de muerte de su perrita, de raza yorkshire terrier, Horacio Pancheri le agradeció por el tiempo que estuvieron junto y le hizo una promesa.

“Gracias por todo el amor que me diste en este tiempo. No sabes lo que te extraño y te voy a extrañar Kirita de papá. QEPD amor de mi vida”, sentenció.

Horacio Pancheri acompañó su amoroso mensaje de varias fotografías de su perrita, a quien al final de su publicación describió como “el amor de su vida”.

A las condolencias que recibió el actor también se sumó la de su esposa, la arquitecta Isa Valero, quien a través de su cuenta de Instagram lamentó el fallecimiento de la pequeña Kira.

“¡Te amamos mi bebé! Mi mimi bella ya está con Vitto, mi santa hermosa”.

Horacio Pancheri no reveló la causa del fallecimiento de su perrita, con quien el pasado mes de octubre protagonizó una tierna sesión fotografíca que presumió en redes.

"Nadie puede explicar el amor que siento por Kira. Gracias @openstudiomc por estas fotos. Recuerdo para toda la vida", destacó.

Sus últimas fotografías juntos.
Sus últimas fotografías juntos.
Imagen Horacio Pancheri / Instagram
Relacionados:
Horacio PancheriFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD