Muertes de famosos Hijo de Rob Reiner habría discutido con sus padres horas antes de morir: esto pasó presuntamente La pareja tuvo una fuerte discusión con su hijo durante una fiesta navideña del presentador Conan O’Brien, esto unas horas antes de su trágico fallecimiento.



Video Director de ‘Stand by me’ y su esposa hallados muertos y “apuñalados”: su hijo los habría matado

Rob Reiner y su esposa, Michele, supuestamente tuvieron, horas antes de ser asesinados, una acalorada pelea con su hijo Nick, quien es el principal sospechoso del crimen.

De acuerdo con TMZ, la pareja y su retoño “asistieron a la fiesta de Navidad de Conan O’Brien el sábado por la noche”.

El medio detalla que, según les informaron “fuentes de la familia Reiner”, presuntamente “Rob y Nick tuvieron una discusión muy fuerte, tan fuerte que muchos la escucharon” en la celebración.

“Nos dicen que Rob y Michele se fueron de la fiesta. Desconocemos sin Nick también se marchó”, explican en el sitio de noticias de entretenimiento.

Rob Reiner y su esposa habrían estado preocupados por su hijo

TMZ detalla que sus informantes igualmente les contaron que Michele “había estado angustiando a sus amigos durante sus últimos meses porque ella y Rob estaban desesperados por la enfermedad mental de Nick y sus supuestos problemas de abuso de sustancias”.

“No sabían qué hacer con su hijo Nick… diciendo: ‘Lo hemos intentado todo’”, añaden.

¿Qué les sucedió a Rob Reiner y a su esposa?

People reporta que la tarde del domingo 14 de febrero, Rob Reiner y Michele fueron encontrados sin vida al interior de su residencia en Los Ángeles.

La revista apunta que aparentemente fue su hija, Romy, la que los halló. En TMZ se informa que el director de ‘Stand by me’ y su esposa “sufrieron laceraciones consistentes con heridas de cuchillo”.

A horas de lo ocurrido, Nick, el hijo de en medio del matrimonio, alegadamente fue arrestado por las autoridades a cargo del caso.

Page Six puntualiza que el hombre de 32 años está detenido en la cárcel Parker Center con cargos de asesinato por el fallecimiento de sus padres.