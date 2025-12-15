Muertes de famosos Señalan a sospechoso por muertes del director de ‘Stand by me’ y su esposa: sería miembro de su familia Una persona estaría siendo “de interés” por el crimen en contra de Rob Reiner y Michele Singer, quienes fueron encontrados sin vida la tarde del domingo 14 de diciembre. El posible responsable sería cercano a ellos.



Video Director de ‘Stand by me’ y su esposa hallados muertos y “apuñalados”: su hijo los habría matado

Rob Reiner, reconocido director de cine entre cuyas películas se encuentra ‘Stand by me’, y su esposa, Michele Singer, fueron asesinados al interior de su residencia en Los Ángeles, California.

Su familia confirmó la noticia de sus decesos mediante un comunicado, difundido por Variety la noche de este 14 de diciembre.

“Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, indicaron.

¿Cómo murieron Rob Reiner y a su esposa?

La tarde del domingo, Rob Reiner y Michele Singer fueron encontrados sin vida dentro de su casa, en el lujoso barrio de Brentwood, de acuerdo con ABC News.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó al medio que ese día, alrededor de las 3:30 p.m., respondieron a una llamada para brindar asistencia médica.

Al llegar al lugar, localizaron a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 sin signos. Posteriormente, confirmaron sus identidades.

De acuerdo con el diario, a la pareja la halló su hija menor, Romy. Ellos presuntamente fueron asesinados por heridas de arma blanca.

La dependencia dio a conocer que investigan lo ocurrido como un homicidio y confirmaron que a Rob y Michele los apuñalaron.

Señalan a posible asesino de Rob Reiner y a su esposa

Tras conocerse lo sucedido, New York Post reportó que “fuentes policiales” les detallaron que los agentes “están considerando” al hijo de Rob Reiner y Michele Singer, Nick, “como una persona de interés” por este crimen.

Por su parte, People expone que “varios informantes que han hablado con parientes” afirman que el matrimonio “fue asesinado por su hijo, Nick”.

Nick, hijo de Rob Reiner y su esposa Michele Singer, está siendo señalado. Imagen AP

En una entrevista con la revista, en 2016, Nick habló sobre su larga lucha contra la drogadicción, que comenzó en su adolescencia y finalmente lo dejó viviendo en la calle.

Comentó que entró y salió de rehabilitación en ciclos desde los 15 años aproximadamente, pero a medida que su adicción se intensificaba, se alejaba cada vez más de su hogar y pasó varios períodos sin un techo, retoma el medio.

Él contó que ese tiempo caótico se convirtió en la base de la película semiautobiográfica ‘Being Charlie’, que coescribió.

“Ahora llevo mucho tiempo en casa y me he acostumbrado de nuevo a estar en Los Ángeles y rodeado de mi familia”, declaró entonces.