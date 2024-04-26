Así luce el hijo de Rafael del Villar tras grave accidente: recibió “injertos en toda la cara”

Video Sobrino de Dayanara Torres recibe una "alegría" tras sufrir quemaduras por una explosión

El hijo de Rafael del Villar sufrió un grave accidente a finales de enero pasado. El joven, de 21 años, se quemó casi la mitad del cuerpo debido a un incidente con el asador.

Los médicos le otorgaron solo un 25 por ciento de posibilidades de sobrevivir debido a las quemaduras internas que presentaba. Ahora, tres meses después del trágico suceso, Rafael Jr. compartió una fotografía que muestra su apariencia actual.

El actor de ‘Corazón Guerrero’ y ‘Marimar’ replicó la publicación de su hijo en su cuenta de Instagram, donde el adolescente habló de los injertos de piel que recibió, así como de la reconstrucción que le realizaron en varias partes de su cuerpo.

“Nunca fui de creer en los milagros, pero no le encuentro otra explicación a lo que pasó. Me quemé el 49% del cuerpo con quemaduras de 2do y 3er grado, con un 25% de probabilidad de sobrevivir”, comenzó.

Así se veía Rafa Jr antes de quemarse casi la mitad del cuerpo. Imagen Rafael del Villar / Instagram



“Producto de las quemaduras internas por inhalar fuego, (tuve) reconstrucción de labios, nariz y orejas, y con injertos en toda la cara, cuello, parte de brazos y manos, 20 días en coma aproximadamente y otro rato en terapia intensiva y piso. Nunca pensé poder volver a verme en el espejo y mucho menos subir una foto de mi”, agregó.

Así luce el hijo de Rafael del Villar tras sufrir quemaduras

El hijo de Rafael del Villar acompañó su publicación con una fotografía, en la que también explicó que estaba muy asustado por cómo sería su físico después del accidente.

“Estaba muy asustado, pero hoy puedo presumir cómo voy porque me siento orgulloso de mi proceso. Todavía hace falta mucho tiempo de recuperación, pero confío en que por algo me quedé aquí (…) estoy feliz y motivado de lo que nunca había estado en mi vida”, enfatizó.

Así luce el hijo del actor Rafael del Villar a tres meses de su accidente. Imagen Rafael del Villar / Instagram



Por último, Rafa Jr expresó su agradecimiento al médico especialista que supervisó su recuperación, destacando que, a pesar de las complicaciones, le cumplió la promesa de salvarle la vida.

“Agradecimiento especial al doctor Xavier Sánchez que me salvó la vida e hizo magia para dejarme bien bonito (…) Recuerdo cómo antes de dormirme me dijo: ‘Rafa, no te preocupes, te juro te trataré como si fueras mi hijo y efectivamente cumplió su promesa con todas las complicaciones y probabilidades que no estaban de nuestro lado”, sentenció.