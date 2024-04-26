Hijos de famosos

Así luce el hijo de Rafael del Villar tras grave accidente: recibió “injertos en toda la cara”

El joven de 21 años se quemó casi la mitad del cuerpo a finales de enero pasado. Los médicos solo le daban el “25 por ciento de probabilidades de sobrevivir” por las quemaduras internas que presentaba.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Sobrino de Dayanara Torres recibe una "alegría" tras sufrir quemaduras por una explosión

El hijo de Rafael del Villar sufrió un grave accidente a finales de enero pasado. El joven, de 21 años, se quemó casi la mitad del cuerpo debido a un incidente con el asador.

Los médicos le otorgaron solo un 25 por ciento de posibilidades de sobrevivir debido a las quemaduras internas que presentaba. Ahora, tres meses después del trágico suceso, Rafael Jr. compartió una fotografía que muestra su apariencia actual.

PUBLICIDAD

El actor de ‘Corazón Guerrero’ y ‘Marimar’ replicó la publicación de su hijo en su cuenta de Instagram, donde el adolescente habló de los injertos de piel que recibió, así como de la reconstrucción que le realizaron en varias partes de su cuerpo.

“Nunca fui de creer en los milagros, pero no le encuentro otra explicación a lo que pasó. Me quemé el 49% del cuerpo con quemaduras de 2do y 3er grado, con un 25% de probabilidad de sobrevivir”, comenzó.

Así se veía Rafa Jr antes de quemarse casi la mitad del cuerpo.
Así se veía Rafa Jr antes de quemarse casi la mitad del cuerpo.
Imagen Rafael del Villar / Instagram

Más sobre Hijos de famosos

¿Francisca ya piensa en "cirugía estética" postparto? La presentadora responde sin tapujos
1 mins

¿Francisca ya piensa en "cirugía estética" postparto? La presentadora responde sin tapujos

Univision Famosos
Hijo de Julio César Chávez queda en libertad tras presunto vínculo con cártel: los detalles
3 mins

Hijo de Julio César Chávez queda en libertad tras presunto vínculo con cártel: los detalles

Univision Famosos
Ex de Michelle Renaud se reúne con su hijo después de un año sin verlo: “Nadie nos va a separar”
0:47

Ex de Michelle Renaud se reúne con su hijo después de un año sin verlo: “Nadie nos va a separar”

Univision Famosos
Dos años después de que su hija muriera ahogada, el mar le hizo otra mala jugada a Luis Ángel ‘El Flaco’ 
1:00

Dos años después de que su hija muriera ahogada, el mar le hizo otra mala jugada a Luis Ángel ‘El Flaco’ 

Univision Famosos
Ni actriz ni cantante: hija de Dulce María debuta como modelo en Brasil
2 mins

Ni actriz ni cantante: hija de Dulce María debuta como modelo en Brasil

Univision Famosos
Actriz de ‘Stranger Things’ se convierte en mamá a los 21 años: adoptó una niña
2 mins

Actriz de ‘Stranger Things’ se convierte en mamá a los 21 años: adoptó una niña

Univision Famosos
Francisca responde “por qué no sube fotos” de su hija: se sincera sobre aspecto de la bebé
0:53

Francisca responde “por qué no sube fotos” de su hija: se sincera sobre aspecto de la bebé

Univision Famosos
Erika Buenfil y su hijo son víctimas de la delincuencia: “Ya no se siente uno seguro”
2 mins

Erika Buenfil y su hijo son víctimas de la delincuencia: “Ya no se siente uno seguro”

Univision Famosos
Muere famosa maquillista de TV: hijo estaría involucrado y así reacciona familia a la tragedia
1:00

Muere famosa maquillista de TV: hijo estaría involucrado y así reacciona familia a la tragedia

Univision Famosos
Pepe Aguilar reaparece así luego de que uno de sus ‘hijos’ fuera diagnosticado con dolorosa enfermedad
2 mins

Pepe Aguilar reaparece así luego de que uno de sus ‘hijos’ fuera diagnosticado con dolorosa enfermedad

Univision Famosos


“Producto de las quemaduras internas por inhalar fuego, (tuve) reconstrucción de labios, nariz y orejas, y con injertos en toda la cara, cuello, parte de brazos y manos, 20 días en coma aproximadamente y otro rato en terapia intensiva y piso. Nunca pensé poder volver a verme en el espejo y mucho menos subir una foto de mi”, agregó.

Así luce el hijo de Rafael del Villar tras sufrir quemaduras

El hijo de Rafael del Villar acompañó su publicación con una fotografía, en la que también explicó que estaba muy asustado por cómo sería su físico después del accidente.

“Estaba muy asustado, pero hoy puedo presumir cómo voy porque me siento orgulloso de mi proceso. Todavía hace falta mucho tiempo de recuperación, pero confío en que por algo me quedé aquí (…) estoy feliz y motivado de lo que nunca había estado en mi vida”, enfatizó.

Así luce el hijo del actor Rafael del Villar a tres meses de su accidente.
Así luce el hijo del actor Rafael del Villar a tres meses de su accidente.
Imagen Rafael del Villar / Instagram


Por último, Rafa Jr expresó su agradecimiento al médico especialista que supervisó su recuperación, destacando que, a pesar de las complicaciones, le cumplió la promesa de salvarle la vida.

PUBLICIDAD

“Agradecimiento especial al doctor Xavier Sánchez que me salvó la vida e hizo magia para dejarme bien bonito (…) Recuerdo cómo antes de dormirme me dijo: ‘Rafa, no te preocupes, te juro te trataré como si fueras mi hijo y efectivamente cumplió su promesa con todas las complicaciones y probabilidades que no estaban de nuestro lado”, sentenció.


Relacionados:
Hijos de famososLatin American Music AwardsFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD