Hijo de Rafael del Villar estuvo al borde de la muerte tras grave accidente: se quemó la mitad del cuerpo

El hijo de Rafael del Villar estuvo al borde de la muerte después de sufrir un grave accidente con un asador a finales de enero pasado. Aunque el actor informó sobre la hospitalización de su hijo y pidió oraciones por su pronta recuperación, hasta el martes 9 de abril mantuvo en secreto la causa que llevó a su vástago a terapia intensiva.

Tres meses después de ser dado de alta del hospital, Rafa Jr. rompió el silencio sobre el accidente que casi le cuesta la vida. Los médicos le dieron solo un “veinte por ciento de probabilidades de vida”.

“Volví a nacer. El 27 de enero estaba en una carne asada con mis amigos. Usé etanol (alcohol) que estaba en un bote para apurar las cosas. La flama se regresó a mí. Solté el bote, pero explotó en el aire y me prendí totalmente de la cintura para arriba”, reveló a la revista TVNotas en su edición impresa de este 9 de abril.

“Se me estaba quemando la cara. En el suelo empecé a dar vueltas (…) Me echaron agua con mangueras, hasta que con un mantel mojado lograron apagarme la cara. Mi ropa seguía con fuego. Me la arranqué como pude. Me volvieron a abrazar con el mantel y me apagaron”, agregó.

A pesar de la gravedad del accidente, Rafael Jr. nunca perdió el conocimiento y pudo percatarse de los daños en su cuerpo, incluso, antes de llegar al hospital.

“El dolor era impresionante. Me vi en un espejo. Tenía la nariz y los labios carbonizados. Las orejas derretidas y casi no tenía piel”, dijo, asegurando que llegó por su propio pie al hospital.

“Yo gritaba que me durmieran. No aguantaba el dolor. El doctor le dijo a mi familia que estaba muy complicada la situación porque estaba quemado por dentro. Nos dijeron que solo tenía veinte por ciento de probabilidades de vida”, relató.

Durante su tiempo en coma, que duró "18 días", y "un mes en terapia intensiva", Rafa Jr. tuvo que pasar por seis cirugías debido a las quemaduras de segundo y tercer grado en el 49 % de su cuerpo.

“Me reconstruyeron orejas, nariz y labios. Toda la piel de mi cara es nueva. Una parte de la nuca me la tuvieron que cortar para quitar la piel necrosada y quedó cicatriz. Cuando desperté del coma tenía los labios engrapados e injertos y parches en toda la cara. Fue todo un proceso. Me daba miedo quedarme dormido y no despertar. Tenía muchas pesadillas e imágenes de fuego. Tuve que volver a aprender a caminar, hablar, comer. Dios ha sido mi fortaleza”, dijo el también hijo de la actriz Vanessa Angers.

Las secuelas del accidente

En marzo, el actor de las telenovelas 'Marimar' y ‘Corazón Guerrero’ (telenovelas que puedes ver en ViX) anunció el alta médica de su hijo en redes sociales sin proporcionar detalles específicos. Sin embargo, en su entrevista para la revista mexicana, Rafa Jr. afirmó que su recuperación tomará aproximadamente un año. Además, refirió que se encuentra en rehabilitación y que, por ahora, no puede exponerse al sol, por lo que solo sale a pasear por las noches.