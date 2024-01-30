Actor de ‘Corazón Guerrero’ pide oraciones por su hijo que está en terapia intensiva

Video Hijos de famosos que son la nueva generación de artistas: son talentosos, guapos y carismáticos

La tarde de este martes 30 de enero, Rafael del Villar dio conocer la hospitalización de su hijo Rafael, quien se encuentra en terapia intensiva.

A través de Instagram, el actor de ‘Corazón Guerrero’ compartió una fotografía del joven de 21 años, por quien pidió oraciones ante su delicado estado de salud.

“Oraciones Infinitas por mi hijo, por favor, e stá en terapia intensiva muy delicado. Oraciones al 1000”, escribió el intérprete de ‘Esteban’ en ‘Marimar’ (telenovela que puedes ver en ViX) sin revelar las razones que llevaron a su hijo al hospital.

Rafael se encuentra delicado y en terapia intensiva. Imagen Rafael del Villar / Instagram



Un mes antes de esta publicación, Rafael del Villar se dejó ver con su hijo mayor en un par de fotografías, mismas que acompañó de un amoroso mensaje.

“Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre”, expresó.

¿Quiénes son los hijos de Rafael del Villar?

El actor mexicano es papá de dos jóvenes: Rafael y Valeria, a quienes de vez en cuando presume en sus redes sociales.

Rafael y Valeria son los dos hijos del actor mexicano. Imagen Rafael del Villar Instagram / Valeria Villar Instagram



Rafael nació el 8 de agosto de 2002. El joven, de 21 años, es el hijo mayor del actor, mientras que Valeria llegó al mundo el 31de enero de 2005. La joven está próximo a cumplir 19 años.

¿Quién es Rafael del Villar?

El galán de telenovelas comenzó su carrera como actor en 1983 en la telenovela ‘Chispita’, donde compartió créditos con Lucero.

A lo largo de su carrera ha participado en un sinfín de telenovelas, entre las que destacan ‘María Mercedes’, ‘María la del barrio, ‘Esmeralda’, ‘Tres mujeres’, ‘Mañana es para siempre’ y ‘Corazón Guerrero’, telenovela con la que regresó a la actuación luego de un año ausente de los melodramas.