Paulina Rubio Hijo de Paulina Rubio habría testificado que prefiere vivir con su papá en España, lejos de ella Andrea Nicolás habría compartido con quién de sus papás quiere residir, esto como parte del juicio que la cantante y el empresario sostienen por la guarda de su retoño. Aparentemente, el adolescente desea mudarse a España con su padre.



Video Hijo de Paulina Rubio y Colate testifica por primera vez ante pleito legal de sus padres: lo que se sabe

Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, presuntamente testificó, como estaba planeado, en la Corte Familiar de Miami.

La declaración del menor de 15 años fue permitida por la magistrada a cargo del proceso legal que mantienen la cantante y el empresario por su custodia.

¿Qué dijo el hijo de Paulina Rubio y ‘Colate’?

De acuerdo con Flor Rubio, periodista de ‘Venga la Alegría’, Andrea Nicolás habló en el Tribunal “la tarde de ayer”, 26 de febrero.

“La jueza le había dado la oportunidad de explicar por qué no quiere vivir con su mamá, Paulina Rubio, y prefiere ir a vivir a España”, explicó.

La presentadora detalló que supuestamente “hay un documento, de 23 páginas, en donde la cuidadora del adolescente relata todo lo que se ha vivido”, refiriéndose a la residencia de ‘La Chica Dorada’.

“Un ambiente tóxico, de mucha tensión, conflictos”, puntualizó, agregando que la artista tiene “problemas” para comunicarse con su retoño, con quien sostendría una relación nociva.

“Narran episodios de violencia en donde Paulina se enfrenta con su hijo y le quita el celular”, añadió al respecto.

Flor puntualizó que presuntamente ‘Colate’ “manipula la situación”, “de alguna manera”, para conseguir que Nicolás quisiera mudarse con él.

Ella destacó que aparentemente la Su Señoría “considera” que Andrea “está en una edad perfecta para decidir qué quiere transitar en los próximos años”.