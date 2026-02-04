Paulina Rubio Hijo de Paulina Rubio podría ser enviado a un internado tras disputa de ella con Colate: esta sería la razón El sistema judicial en Miami estaría considerando separar a Andreas Nicolás de sus padres, Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera, luego de que la niñera del adolescente de 15 años manifestara que son “tóxicos”.



Video El futuro del hijo de Paulina Rubio y ‘Colate’ podría cambiar: jueza acepta que testifique en la corte

Andreas Nicolás, hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera, podría ser enviado a un internado internacional en medio de la disputa legal que sostienen sus padres. Desde hace varios años la cantante y ‘Colate’ enfrentan un litigio en Miami por la guarda y custodia del adolescente de 15 años.

Según reportes de TVyNovelas, el caso habría escalado “en un escenario extremo”, luego de que la llamada guardiana de Andrea Nicolás expusiera que el adolescente consideraría a ambos padres “tóxicos”.

De acuerdo con la publicación, en el testimonio de la mujer “se escuchó, por primera vez de manera oficial, que, según el hijo, ambos padres son tóxicos y lo mantienen en un estado constante de tensión”.

¿Por qué hijo de Paulina Rubio sería enviado a un internado?

Esto habría llevado a las autoridades a elaborar un informe en el cual señalarían que “el hijo de Paulina Rubio describe un agotamiento emocional severo, una relación tensa con su madre y un deseo firme de vivir con su padre en España”.

En este documento también se advertiría sobre un supuesto “apego excesivo que, a nivel psicológico, se considera un factor de riesgo”, ya que podría indicar que el deseo principal de Andreas Nicolás solo es “jugar fútbol”.

De este diagnóstico surgiría la recomendación de las autoridades de que “el menor sea enviado a un internado fuera de España, de modo que no viva ni con su madre ni con su padre”.

“La medida busca sacarlo del conflicto permanente, neutralizar influencias parentales y proteger su salud emocional”, reporta la revista.

Paulina Rubio estaría en depresión

Según revelaron "fuentes cercanas" a TVyNovelas, esta situación tendría a Paulina Rubio en depresión y, por supuestamente “no arreglarse”, se habría negado a encender su cámara durante una sesión virtual con la jueza, lo que podría influir en la resolución final en el caso de su hijo.

Hijo de Paulina Rubio no quiere vivir con ella

En mayo de 2025, Paulina Rubio fue acusada de cometer presunto abuso en contra de su hijo, de entonces 14 años.

Según la información presentada en Despierta América, “la cantante mexicana le quitó el teléfono celular a su hijo, le pegó y abusó físicamente de él”.

“La policía fue llamada a la casa de la artista” debido a que ella le “había quitado” el móvil a Andrea Nicolás “y supuestamente le pegó tras el adolescente entrar a casa y decir algo realmente horrible”.