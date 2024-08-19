Hijo de Mayrín Villanueva cumple 21 años y así luce: ya es todo un galán de telenovela

Video Mayrín Villanueva presume a su 'nieta’: sus fans no se esperaban esta noticia

Sebastián Poza, el segundo hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, llegó este jueves 15 de agosto a los 21 años de edad.

La actriz no perdió la oportunidad de dedicarle emotivas palabras a su retoño mediante su cuenta oficial de Instagram.

Mayrín Villanueva celebra a su hijo Sebastián por su cumpleaños

Mayrín Villanueva publicó en una fecha tan especial dos historias en la plataforma digital para honrar a Sebastián en su día.

En una primera fotografía, la protagonista de telenovelas mostró al actor tocando el piano, pues cabe recordar que él es apasionado de la música.

“Mi inspiración total siempre. Por toda una vida de amor. Te amo. Feliz vida mi Sebastián”, anotó encima de la imagen.

Mayrín Villanueva dedicó amorosas palabras a su hijo Sebastián por su cumpleaños. Imagen Mayrín Villanueva/Instagram

Haciendo un viaje al ‘baúl de los recuerdos’, ella igualmente subió una postal del artista en su infancia, cuando disfrutó de una sesión de esquí en nieve.

“Por muchas sorpresas y aventuras”, apuntó junto con emojis de corazón rojo, carita enamorada y sombrero de fiesta.

Mayrín Villanueva recordó cómo lucía su hijo Sebastián siendo un niño. Imagen Mayrín Villanueva/Instagram

En septiembre de 2021, Villanueva manifestó la admiración que siente por Sebastián, del que aseveró “ha hecho cosas maravillosas”.

“Es un chavo que desde que nació, nació para estar metido en esto”, indicó, en entrevista con Las Estrellas, refiriéndose al mundo de la farándula.

“Desde muy chiquitito me rogaba para que estuviera en esto. Yo quería que él fuera niño, que tuviera sus amigos y él solo se ganó el estar aquí”, agregó.

Sebastián Poza sigue los pasos de sus padres como actor de telenovelas. Imagen Sebastián Poza/Instagram

La intérprete contó que “él solito le habló a alguien” para hacer un ‘casting’, ya que ella no estaba en México: “Y me llamaron y me dijeron, ‘¿le das permiso a tu hijo?’, y yo, ‘¿cómo? Si yo lo tenía muy escondido’”.

Sebastián Poza recibe más felicitaciones

Además de las misivas de su madre, Sebastián Poza asimismo recibió felicitaciones por parte de sus amigos y hermana mayor, Romina.

“Feliz cumpleaños, hermanito mío. Te amo, Coli”, escribió encima de una foto en la que sale dándole una ‘mordida’ en la mejilla al cantante.