Hijos de famosos

Hijo mayor de Jenni Rivera es acusado por su expareja de agredirla frente a su hija pequeña

Michael Marín enfrenta ahora un proceso legal, de acuerdo con información difundida por Primer Impacto. “Enfrenta dos acusaciones, incluida la de crueldad en contra de una menor”.

Por:Dayana Alvino
Michael Marín, hijo mayor de la fallecida Jenni Rivera, estaría atravesando un proceso legal debido a que habría sido acusado de agredir a su expareja.

El primogénito varón de la cantante, fruto de su relación con José Trinidad Marín, fue captado a las afueras de la corte en la ciudad de Norwalk, California, este 31 de junio por las cámaras de Primer Impacto.

Hijo de Jenni Rivera habría agredido a su ex

De acuerdo con la reportera Magaly Ortiz, a Michael “su ex lo acusó de agredirla y causarle daño durante una discusión enfrente de su hija de tres años que procrearon”.

Por el alegado incidente, él “enfrenta dos acusaciones, incluida la de crueldad en contra de una menor”.

Debido a esa situación, informó Ortiz, Marín se presentó a una audiencia “para determinar si podía llegar a un acuerdo con la Fiscalía y así evitar ir a un juicio”.

Aunque la colaboradora del famoso programa de Univision le cuestionó al respecto de esta situación, él no brindó ninguna declaración.

Según informó Magaly, este caso que pesa sobre Michael Marín “se remonta al 16 de septiembre del año pasado” y él ya se habría “declarado inocente” ante las autoridades.

Presumiblemente, Michael deberá regresar ante el Tribunal del condado de Los Ángeles el próximo jueves 24 de julio, puntualiza People en Español.

Los problemas legales del hijo de Jenni Rivera

Según la mencionada revista, esta no es la primera vez que el retoño de ‘La Diva de la banda’ se ve envuelto en problemas legales.

En 2010, exponen, se enfrentó a la justicia en Estados Unidos pues lo detuvieron acusándolo de tener relaciones sexuales con una menor de 14 años.

Los señalamientos en su contra incluían uso de la fuerza, violencia, amenazas o intimidación y haber cometido sodomía en contra de la víctima. Luego de pagar 50 mil dólares, salió libre.

Entonces, Jenni Rivera le manifestó su apoyo mediante un ‘post’ de Twitter (ahora X): “Estoy con mi hijo y saldremos adelante como he salido adelante en otros momentos difíciles de mi vida”.

En el 2013, retoman, fue arrestado por cargos de vandalismo después de causar daños a una propiedad privada. Quedó en libertad luego de cubrir la fianza que le impusieron.

