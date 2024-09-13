Hija de Mariana Levy revela que “muere de ganas” por ya recibir su herencia: esta es la razón

Video Tras problemas por la herencia de Mariana Levy, Ariel López Padilla defiende a su hija María

Paula Levy, hija de la difunta Mariana Levy, compartió que ya le urge que le sea entregada la herencia que le dejó su mamá.

La querida actriz murió en abril de 2005 tras sufrir un paro cardíaco, a los 39 años; sin embargo, sus bienes no han podido ser otorgados a los beneficiarios.

Entre otras circunstancias, lo que habría imposibilitado el traspaso del legado es que María, otra de los retoños de la actriz, lo habría “impedido”, según acusaron sus medios hermanos, Paula y José Emilio.

En junio, Carolina Capilla, albacea del patrimonio, reveló que los tres jóvenes estaban cada vez más cerca de obtener “sus partes”.

Paula Levy anhela que le den su herencia

A meses de la actualización que brindó la representante, Paula Levy admitió que desea este asunto llegue a su fin y le den lo que le corresponde.

“Me muero de ganas”, indicó en entrevista con medios de comunicación, entre ellos ¡Siéntese Quién Pueda!, este 12 de septiembre.

La cantante, de 22 años, explicó que los motivos detrás de su aspiración no están enfocados al aspecto monetario.

“Más que por recibir el dinero o así, sino para ya poder tener relaciones familiares fuera de vernos en los juzgados”, dijo.

Ella reconoció que han existido problemas entre sus seres queridos debido a esta situación: “El dinero divide a quien sea”.

“Está horrible eso. Realmente reconectar desde otro lado completamente creo que nos haría mucho bien a todos”, afirmó.

“Sí ha sido muy complicado, pero yo creo que ya es algo que muy próximamente va a acabar y estoy muy muy feliz por eso, la verdad”, agregó.

En un aspecto más individual, Paula mencionó que ha pensado lo que hará con su fortuna: “De repente me llegan ideas, ‘qué voy a hacer con eso’, y se me ocurre uno que otro negocio”.

“Creo que hay que ser muy prudentes con eso porque, de alguna manera, son mi mamá y mi abuela desde el cielo protegiéndome y no quiero hacer con ese dinero algo que no sea 100 % seguro”, aseveró.

Paula Levy ha retomado su relación con María

Con el proceso testamental avanzando, Paula Levy desveló que ha reconectado con María, a quien Mariana Levy procreó con Ariel López Padilla.

“La vi el otro día en una comida familiar, estuvo padre, estuvimos platicando y la veo muy contenta. Ahorita está viviendo allá en Valle de Bravo”, contó.