José Emilio Levy Hijo de Mariana Levy ventila que su padre le pidió dinero para reconciliarse: "Tengo que comprarlo" José Emilio Levy reveló que tuvo un acercamiento fallido con José María Fernández 'El Pirru' para reconciliarse. El joven asegura que su padre le pidió el dinero de la venta de la casa de Mariana Levy.



José Emilio Levy compartió su profunda decepción tras un intento fallido de reconciliación con su padre, José María Fernández 'El Pirru'. El joven, de 21 años, relató que buscó un acercamiento desde la madurez y el cariño, incluso escribiéndole una carta, pero el resultado fue desalentador debido a las exigencias económicas de su papá.

'Pirru' habría pedido dinero para reconciliación con su hijo

De acuerdo con el hijo de la fallecida Mariana Levy, el 16 de enero tuvo un acercamiento con su padre para intentar reconciliarse y retomar el lazo familiar, sin embargo, no salió como esperaba, pues el empresario le habría pedido el dinero de la casa de Mariana Levy a cambio de que retomaran la comunicación.

"Él me dijo que si yo quería ser su hijo tenía que darle la parte de la venta de la casa de mi mamá, que porque según él es su casa. Entonces, pues para ser su hijo tengo que comprarlo y bueno, fue algo que me decepcionó bastante y me sorprendió", contó en entrevista con los medios, reportó Edén Dorantes.

José Emilio cuestiona la postura de su progenitor, pues señala que tomó pertenencias de su madre que eran de gran valor.

José Emilio Fernández decepcionado de su padre

El joven considera que su padre desea un "amor condicionado" y expresó su tristeza al ver que solo hay interés económico.

"¿Por qué se va a interesar en mi dinero? Debería interesarse por mi bienestar, no por estas tonterías económicas".

Incluso, José Emilio sospecha que esta misma condición le fue impuesta a su hermana Paula, aunque pidió a la prensa que se lo preguntaran a ella de manera directa.

"Si él se quiere morir solo, pues va por buen camino. Si se quiere morir acompañado de sus hijos, tiene muchas cosas que hacer primero", sentenció en la entrevista.