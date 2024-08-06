‘El Pirru’ afirma que su hijo con Ana Bárbara sufrió maltrato: habría hecho esta advertencia a la cantante

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

José María Fernández ‘El Pirru’ se mantiene firme en su versión de que el hijo que comparte con Ana Bárbara, José María ‘Chema’, habría sufrido maltratos por parte de la pareja de la cantante, Ángel Muñoz.

En marzo, el arquitecto acusó, por medio de un comunicado difundido en ‘Sale el sol’, que su ex y su prometido ejercían “castigos poco ortodoxos” y “denigrantes” al adolescente.

PUBLICIDAD

Dicha presunta situación de abuso fue revelada públicamente por el primogénito de ‘El Pirru’, José Emilio Levy, quien afirmó tener “pruebas físicas” de los supuestos agravios que sufrió su hermano.

Según quien fuera esposo de Mariana Levy, ‘Chema’ le pidió su apoyo debido a lo que alegadamente ocurría, por lo que dejó la casa de su mamá para vivir con él.

Al respecto, Ana Bárbara ha negado que Muñoz haya tratado incorrectamente a alguno de sus retoños y aseveró que en su casa “hay amor”, “respeto y límites”.

‘El Pirru’ insiste en que su hijo sufrió maltrato de la pareja de Ana Bárbara

Pese a que Ana Bárbara lo refutó, José María Fernández ‘El Pirru’ mantuvo su argumento de que su hijo José María ‘Chema’ sufrió maltrato a manos de Ángel Muñoz.

“Me lo comentó llegando del viaje, y todo empezó con la bronca de que, al parecer, sí existían unos audios o unos videos que probaban eso, no estoy 100 % seguro, pero sí me lo comentó”, dijo en entrevista para ‘De primera mano’, este 5 de agosto.

Luego de lo que el joven le comentó, el empresario tomó acciones inmediatas: “Yo no pensé en actuar, me fui por él y me lo traje. No pensé en actuar, actué”.

“Hablé con ‘Chema’ y me dijo: ‘¿Sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí’, sin darme más detalles, y le dije ‘¡ah, pues va!’, o sea, ya tenía creo que 16 años”, agregó.

‘El Pirru’ puntualizó que a partir de los 12 años la ley le permite a los menores decidir con qué padre prefiere residir.

“No hubo ninguna bronca. Hablé con Ana Bárbara y le dije ‘me toca un rato, va a estar conmigo’ y ya”, relató acerca de ese momento.

PUBLICIDAD

‘El Pirru’ enfrentó a Ana Bárbara y a Ángel Muñoz

José María Fernández ‘El Pirru’ compartió que si bien no entabló una demanda en contra de Ana Bárbara y Ángel Muñoz, sí les realizó un reclamo.

“Yo les dije que ya le pararan o entonces sí, fue una especie de advertencia porque sí ya se estaban metiendo con Emilio”, contó.

“De alguna manera, o sea, les dije ‘simplemente ya con mis hijos… ni mis hijos se metan con Ana Bárbara ni el señor, y ustedes tampoco, ya olvidemos el tema’”, puntualizó.