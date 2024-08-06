José María Fernández 'El Pirru'

‘El Pirru’ afirma que su hijo con Ana Bárbara sufrió maltrato: habría hecho esta advertencia a la cantante

El arquitecto volvió a asegurar que José María ‘Chema’, su retoño con la cantante, habría sufrido reprimendas por parte del prometido de ella, Ángel Muñoz. En el pasado, la llamada ‘Reina grupera’ ha negado las acusaciones.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

José María Fernández ‘El Pirru’ se mantiene firme en su versión de que el hijo que comparte con Ana Bárbara, José María ‘Chema’, habría sufrido maltratos por parte de la pareja de la cantante, Ángel Muñoz.

En marzo, el arquitecto acusó, por medio de un comunicado difundido en ‘Sale el sol’, que su ex y su prometido ejercían “castigos poco ortodoxos” y “denigrantes” al adolescente.

PUBLICIDAD

Dicha presunta situación de abuso fue revelada públicamente por el primogénito de ‘El Pirru’, José Emilio Levy, quien afirmó tener “pruebas físicas” de los supuestos agravios que sufrió su hermano.

Según quien fuera esposo de Mariana Levy, ‘Chema’ le pidió su apoyo debido a lo que alegadamente ocurría, por lo que dejó la casa de su mamá para vivir con él.

Al respecto, Ana Bárbara ha negado que Muñoz haya tratado incorrectamente a alguno de sus retoños y aseveró que en su casa “hay amor”, “respeto y límites”.

Más sobre José María Fernández 'El Pirru'

Hijo de Mariana Levy revela lo mucho que la extraña tras casi 20 años: no hay día que "no la llore"
2 mins

Hijo de Mariana Levy revela lo mucho que la extraña tras casi 20 años: no hay día que "no la llore"

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy desmiente reconciliación con Ana Bárbara y hace revelación: "Me tiene bloqueado"
0:53

Hijo de Mariana Levy desmiente reconciliación con Ana Bárbara y hace revelación: "Me tiene bloqueado"

Univision Famosos
Ana Bárbara rompe en llanto al revelar lo que hizo el hijo que tiene con 'El Pirru' tras irse de su casa
3 mins

Ana Bárbara rompe en llanto al revelar lo que hizo el hijo que tiene con 'El Pirru' tras irse de su casa

Univision Famosos
“Tienen que respetarme”: Ana Bárbara así reacciona ante advertencia de su ex ‘Pirru’
1 mins

“Tienen que respetarme”: Ana Bárbara así reacciona ante advertencia de su ex ‘Pirru’

Univision Famosos
'Pirru' asegura que "rescató" al hijo que tiene con Ana Bárbara de supuestos maltratos
5 mins

'Pirru' asegura que "rescató" al hijo que tiene con Ana Bárbara de supuestos maltratos

Univision Famosos
Hijo de Ana Bárbara y 'El Pirru' hace inesperado regalo a su mamá tras ya no vivir con ella
2 mins

Hijo de Ana Bárbara y 'El Pirru' hace inesperado regalo a su mamá tras ya no vivir con ella

Univision Famosos
Hijo de Ana Bárbara, José María, reaparece en redes y sorprende con su galanura a sus 17 años
1:45

Hijo de Ana Bárbara, José María, reaparece en redes y sorprende con su galanura a sus 17 años

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy revela que no tiene a nadie con quién pasar Navidad tras distanciamiento familiar
3 mins

Hijo de Mariana Levy revela que no tiene a nadie con quién pasar Navidad tras distanciamiento familiar

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy se declara "huérfano" y descarta reconciliación con su papá ‘El Pirru’
3 mins

Hijo de Mariana Levy se declara "huérfano" y descarta reconciliación con su papá ‘El Pirru’

Univision Famosos
¿Ana Bárbara mintió? Revelan supuestos documentos que probarían que se casó hace 3 años
2 mins

¿Ana Bárbara mintió? Revelan supuestos documentos que probarían que se casó hace 3 años

Univision Famosos

‘El Pirru’ insiste en que su hijo sufrió maltrato de la pareja de Ana Bárbara

Pese a que Ana Bárbara lo refutó, José María Fernández ‘El Pirru’ mantuvo su argumento de que su hijo José María ‘Chema’ sufrió maltrato a manos de Ángel Muñoz.

“Me lo comentó llegando del viaje, y todo empezó con la bronca de que, al parecer, sí existían unos audios o unos videos que probaban eso, no estoy 100 % seguro, pero sí me lo comentó”, dijo en entrevista para ‘De primera mano’, este 5 de agosto.

Luego de lo que el joven le comentó, el empresario tomó acciones inmediatas: “Yo no pensé en actuar, me fui por él y me lo traje. No pensé en actuar, actué”.

“Hablé con ‘Chema’ y me dijo: ‘¿Sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí’, sin darme más detalles, y le dije ‘¡ah, pues va!’, o sea, ya tenía creo que 16 años”, agregó.

‘El Pirru’ puntualizó que a partir de los 12 años la ley le permite a los menores decidir con qué padre prefiere residir.

“No hubo ninguna bronca. Hablé con Ana Bárbara y le dije ‘me toca un rato, va a estar conmigo’ y ya”, relató acerca de ese momento.

PUBLICIDAD

‘El Pirru’ enfrentó a Ana Bárbara y a Ángel Muñoz

José María Fernández ‘El Pirru’ compartió que si bien no entabló una demanda en contra de Ana Bárbara y Ángel Muñoz, sí les realizó un reclamo.

“Yo les dije que ya le pararan o entonces sí, fue una especie de advertencia porque sí ya se estaban metiendo con Emilio”, contó.

“De alguna manera, o sea, les dije ‘simplemente ya con mis hijos… ni mis hijos se metan con Ana Bárbara ni el señor, y ustedes tampoco, ya olvidemos el tema’”, puntualizó.

Presumiblemente la situación estaría solucionada pues, este 1 de agosto, la intérprete de ‘Bandido’ celebró en redes sociales que ‘Chema’ volvió a radicar bajo su mismo techo.

Relacionados:
José María Fernández 'El Pirru'Ana BárbaraHijos de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD