José Emilio Levy

Hijo de Mariana Levy acusa a esposo de Ana Bárbara de “acosar” a sus nanas: "Que las deje en paz"

José Emilio Levy aseveró que Ángel Muñoz presuntamente estaría arremetiendo en contra de las niñeras que lo cuidaron a él y a sus medios hermanos, hijos de Ana Bárbara.

Video José Emilio Levy asegura que el prometido de Ana Bárbara maltrata a sus hermanos

José Emilio Levy, hijo de la difunta Mariana Levy, realizó una nueva acusación en contra de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara.

El aspirante a actor afirma que el marido de la cantante presuntamente estaría intimidando a las niñeras que lo cuidaron en su infancia.

“Le pido a Ángel Muñoz que por favor deje en paz a Martita y a Katy, que son las nanas de Ana Bárbara que nos cuidaron toda la vida”, dijo en entrevista para medios como el programa Hoy.

“Que las deje de estar acosando y que las deje en paz. Yo no voy a decir más, si ellas quieren hablar, pueden salir a hacerlo y corroborar lo que yo estoy diciendo”, indicó.

Emilio aseveró que Martita y Katy “saben todo”, aunque no especificó a qué se refería, e indicó que desconoce si ellas estarían dispuestas a demandar.

“Yo no sé. Nada más estoy diciendo esto porque es un tema que me preocupó cuando me contaron alguna situación y lo quiero decir porque si les pasa algo a ellas dos, ya saben de quién es la culpa”, señaló.

“Como tal no hay amenazas, pero hay acosos, hay cosas que se les han hecho bastante fuera de lo común, entonces yo sólo pido que las dejen en paz”, añadió.

Hijo de Mariana Levy ha acusado a esposo de Ana Bárbara de presunta violencia

Anteriormente, en 2023, José Emilio Levy aseveró que Ángel Muñoz presuntamente trataba mal a sus medios hermanos, hijos de Ana Bárbara: Emiliano, José María y Jerónimo.

Él relató a ‘De primera mano’ que el exagente alegadamente castigaba en especial a ‘Chema’, al que la intérprete tuvo con José María Fernández ‘El Pirru’.

“Cuando yo iba a Los Ángeles a visitarlos pues yo me daba cuenta de cómo les hablaba, de cómo les gritaba, de cómo eran sus castigos”, narró.

La artista ha calificado dicha imputación como una mentira, defendiendo que su pareja ha sido “un padre ejemplar”.

