Esta es la carta completa que el hijo de Mariana Levy le escribió a Ana Bárbara

El hijo que Ana Bárbara tuvo con 'El Pirru' continuó: "Má, no sabes lo agradecido que estoy con la vida, el destino o lo que sea que te haya puesto en mi camino, y quiero que sepas que yo siempre te voy a considerar como mi mamá. Porque eso eres, porque desde los 8 meses me recibiste en tus manos. Tal vez no me pariste y no estuve nueve meses en tu panza, pero eso no es lo que hace una madre, una madre es la que se desvive día a día por los hijos como tú lo has hecho con tus hijos de sangre y con los que tú adoptaste".