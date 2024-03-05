'Pirru' asegura que "rescató" al hijo que tiene con Ana Bárbara de supuestos maltratos

Video Ana Bárbara reaparece con su prometido tras ser acusado de maltratar a su hijo: "Amor del bueno"

José María Fernández, mejor conocido como 'Pirru', se manifestó a través de una carta en medio de la polémica sobre las acusaciones de supuesto maltrato que su hijo José Emilio Fernández Levy hizo en contra de Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara.

¿Qué pasa con Ana Bárbara y su pareja Ángel Muñoz?

La polémica se desencadenó meses atrás con las declaraciones de José Emilio Levy, hijo de 'Pirru' y la fallecida actriz Mariana Levy, en las que afirmó haber sido testigo de los supuestos malos tratos que su medio hermano José María Fernández, ahora de 17 años, recibía por parte de Ángel Muñoz, actual pareja de 'La Reina Grupera'.

El jovencito es el único hijo en común que Ana Bárbara tuvo mientras estuvo casada con el viudo de Mariana Levy, de 2006 a 2010.

Con relación al caso, el abogado Guillermo Pous, en representación legal de Ana Bárbara y Ángel Muñoz, anunció en el programa 'Ventaneando' el pasado 2 de marzo una demanda en contra de Pancho Ugalde por presunta violencia intrafamiliar.

El hermano de la cantante aseguró en el programa 'De primera mano' que Ángel Muñoz era el responsable del distanciamiento de ella con su familia; además, respaldó las declaraciones de José Emilio Levy sobre el supuesto maltrato hacia los hijos de la cantante.

El mismo abogado lanzó también una aparente advertencia a José Emilio Levy por las declaraciones que ha dado al respecto instando a la prudencia pues dijo que podría tener consecuencias legales por daño moral.

Al respecto, el joven le dijo a la periodista Inés Moreno que no tenía miedo ya que, según él, las acusaciones que ha hecho están apegadas a la verdad.

Se le preguntó si tenía "pruebas físicas" de los presuntos maltratos a los hijos de Ana Bárbara: "No, pero sé quien sí las tiene", contestó sin revelar la identidad de quién o quiénes aparentemente las tendrían.

"Lo que yo he dicho es verdadero. No (tengo miedo) porque lo que he dicho es verdad, hay pruebas, hay muchas personas de testigos que pueden corroborar mi versión", dijo en el canal de YouTube de la comunicadora el pasado 4 de marzo.

En la misma entrevista, José Emilio Levy aseguró que los supuestos malos tratos por parte de Ángel Muñoz comenzaron tres años atrás.

Al ser cuestionado sobre si temía por la integridad del hijo menor de Ana Bárbara, Jerónimo, José Emilio Levy dijo estar tranquilo pues con el chico es con quien Ángel Muñoz supuestamente creó un vínculo más cercano y nunca lo vio tratándolo mal.

'Pirru' explota tras polémica de Ana Bárbara y su pareja

José María Fernández 'Pirru' reaccionó al escándalo a través de una carta que envió a Gustavo Adolfo Infante, cuyos fragmentos fueron leídos y mostrados al aire en la emisión de 'De primera mano' este lunes 4 de marzo.

En el texto salió en defensa de sus hijos, José María y José Emilio, y reprochó la aparente advertencia que hizo Guillermo Pous.

Además, el arquitecto aseguró que él pudo ver una de las supuestas pruebas de las que habló su hijo.

"Me parece lamentable y muy desafortunado que, a través de una supuesta demanda a un tercero, un abogado, quien representa a Ana Bárbara y a su pareja Ángel, trate de amedrentar y amenazar tácitamente a mi hijo José Emilio", dijo al ser citado en el show mexicano.

'Pirru' destacó que su hijo mayor tuvo "el valor para denunciar hechos en los que moralmente se sintió comprometido": "Situación que yo apoyo y aplaudo, porque yo escuché el audio al que él hace referencia", dijo.

En el documento, 'Pirru' hace referencia a las supuestas cámaras de vigilancia colocadas en la habitación de su hijo José María en casa de Ana Bárbara, calificando el acto como "una grave falta a los derechos de privacidad que debe tener un menor en el único espacio de intimidad".

Aseguró que esto tuvo como consecuencia que su hijo se sintiera "acosado y vigilado, llegando al extremo de salir intimidado del baño para poder vestirse".

"Este hecho deleznable trató de justificarse diciendo que, gracias a esas cámaras, pudieron darse cuenta que mis hijos Emiliano (de quien no soy el progenitor, pero a quien amo y respeto más que si fuera mi propio hijo y con quien he compartido muchos años de historia común) y José María molestaban y agredían a su hermano menor".

"Intentaron justificar que, por esa razón, los reprendían y que en dicho de mis hijos y más testigos, eso los llevó a hacer uso de otros castigos poco ortodoxos y a todas luces degradantes para sus personas y derechos, razón por la cual mi hijo José María acudió a mí para que fuera a rescatarlo hace más de un año", escribió.

José María Fernández también advirtió consecuencias legales si en medio de esta polémica la integridad o imagen de sus hijos se veían vulneradas.

"Por todo lo anterior y con el respeto y agradecimiento que le tengo por ser la madre de mis hijos, quiero aclarar que si cualquiera de ellos, Ana Bárbara o Ángel, o a través de cualquier abogado o representante vuelven a mencionar el nombre de mis hijos José Emilio, Emiliano o José María vulnerando su integridad o imagen, procederé legalmente en Estados Unidos", adelantó.