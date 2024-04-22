Ana Bárbara reacciona luego de que su mamá acusara a su prometido de “maltratar” a sus hijos

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

Ana Bárbara reaccionó ante las recientes acusaciones que su mamá, doña María de Lourdes Motta, hizo sobre su prometido, Ángel Muñoz.

La señora aseguró que la pareja de la cantante sí ha tratado mal a los retoños de esta, Emiliano y José María ‘Chema’, como indicó anteriormente su hijo José Francisco Ugalde.

“Hay muchas evidencias que respaldan los maltratos, inclusive fui expulsada violentamente de la casa de mi hija por defender a mis nietos”, expuso en un comunicado, difundido por ‘De primera mano’ el 20 de abril.

“Desde entonces, ha habido un distanciamiento muy doloroso entre mi hija y yo”, reveló. “Sólo deseo sinceramente que tenga la voluntad de rectificar con sus hijos a tiempo”.

“Ellos (los niños) son lo más importante, y quienes han sido maltratados y humillados por este sujeto que está desesperado por silenciar la verdad”, externó.

Además, Motta aseveró que Muñoz “tiene un historial delictivo y de manipulación”, y que, cuando se presentó ante Ana Bárbara, lo hizo “bajo un nombre falso para cubrir que era casado y vivía con su esposa”.

Ana Bárbara reacciona a lo dicho por su mamá

Luego de días de negarse a hablar, la llamada ‘Reina grupera’ finalmente se pronunció al respecto de las fuertes imputaciones que su mamá hizo acerca de Ángel Muñoz.

“Lo único que te puedo decir es que mi madre es mi madre y más allá de todo siempre va a haber amor”, dijo este 22 de abril ante medios de comunicación como Despierta América.

A Ana Bárbara le preguntaron si en verdad cree capaz a doña María de Lourdes de realizar dichas declaraciones, toda vez que el escrito no tenía su firma, y respondió: “No lo sé, la verdad no tengo ni idea”.

“Hay cosas que no puedo controlar, por eso también tengo que aceptar las cosas como son”, agregó en cuanto a si le es difícil la situación.

“El amor, tengo mucho amor en mi vida también y a pesar de lo que esté pasando, hay mucho amor. Tengo a mi pareja y a un niño chiquito, que estoy fuerte por él”, comentó.

La cantautora detalló incluso que los señalamientos de su mamá no habrían dañado su relación con Ángel Muñoz, a quien apoya.

“(Él) es una persona maravillosa y voy a estar con él, y él conmigo, porque nuestra pareja es fuerte y está basada en el amor”, sentenció.

Los presuntos “maltratos” de prometido de Ana Bárbara a los hijos de ella

El primero en denunciar que Ángel Muñoz supuestamente maltrataba a los hijos de Ana Bárbara fue Emilio Levy, quien era hijastro de ella en su infancia.

“(Él) se ponía medio loco, y les ponía unos castigos tipo militar: ‘Ponte contra la pared tres horas a verla, y si volteas a ver a otro lado son 10 minutos, y si comienzas a llorar, te quedas toda la noche’”, narró a la periodista Inés Moreno el 5 de marzo pasado.