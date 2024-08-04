Ana Bárbara rompe en llanto al revelar lo que hizo el hijo que tiene con 'El Pirru' tras irse de su casa

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

Ana Bárbara no pudo más y se quebró ante las cámaras tras dar a conocer lo que hizo su hijo José María 'Chema' tras un año de haber abandonado la casa de la cantante.

El adolescente de 17 años es el único retoño que ella tuvo durante su matrimonio con José María Fernández 'Pirru', con quien el chico se fue a vivir a México desde el verano de 2023 en medio de un aparente y fuerte conflicto familiar.

Y es que el medio hermano del joven, José Emilio Fernández, ha dicho públicamente que 'Chema' sufrió supuestos "horribles" y malos tratos por parte de Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara.

Según ese testimonio, Muñoz ejercía presuntos "castigos tipo militar" al jovencito, quien ante eso dejó la casa de su famosa madre en Los Ángeles para refugiarse con su padre en México.

Pero la situación ha dado un revés.

¿Qué pasó con ‘Chema’, el hijo de Ana Bárbara?

Ana Bárbara dio a conocer este 1 de agosto que su hijo reconsideró la decisión de dejar la casa de su madre y ha vuelto con ella luego de un año de estar lejos en medio de los conflictos y acusaciones contra Ángel Muñoz.

"No puedo explicar, vengo con el alma abierta como madre, como artista, como compositora", afirmó en 'Hoy día'.

"Hoy agradezco y celebro por todo lo alto mi maternidad y él regresó a casa, pedazo de mi alma, lo amo, estoy muy contenta, por eso me ven aquí fuerte", dijo entre lágrimas.

'Chema', uno de los tres hijos que tiene Ana Bárbara, regresó a vivir con ella en EEUU tras los aparentes conflictos con Ángel Muñoz, pareja de la cantante. Imagen José María Fernández Ugalde/Instagram



Parece que lo sucedido a mediados de junio pasado fue una situación clave para que su hijo volviera al seno materno.

En ese entonces, el joven y la cantante estaban de vacaciones en Cancún cuando la artista se metió al mar y casi muere ahogada, según relató en Instagram. En esa plataforma reveló que fue precisamente 'Chema' quien la sacó del agua y la pudo poner a salvo.

"Las sacudidas que te da la vida, ahora sí que la sacudida me la dio el mar, pero qué fuerte y qué bendición estas lecciones en donde ves todo el panorama, ves la muerte y ves la vida a través de tu hijo y ves la salvación y la sanación", explicó en la nueva entrevista en la que dio a conocer que el joven ha vuelto con ella a EEUU.

El polémico conflicto familiar de Ana Bárbara y sus hijos

En marzo pasado, y luego de meses de especulaciones, 'El Pirru' emitió un comunicado en donde ventiló las supuestas acciones de Ángel Muñoz en contra de su hijo 'Chema' y que ya habían sido expuestas públicamente por José Emilio Fernández, su hijo mayor.

En el documento, el exesposo de Ana Bárbara hizo referencia a las supuestas cámaras de vigilancia colocadas en la habitación de su hijo José María en casa de la cantante, calificando el acto como "una grave falta a los derechos de privacidad" del menor.

"Intentaron justificar que [...] los reprendían y que en dicho de mis hijos y más testigos, eso los llevó a hacer uso de otros castigos poco ortodoxos y a todas luces degradantes para sus personas y derechos, razón por la cual mi hijo José María acudió a mí para que fuera a rescatarlo hace más de un año", escribió.

Ana Bárbara ha defendido a su pareja, pero no ha sido del todo clara si él ejerció esos supuestos tratos que han sido descritos.

Ángel Muñoz no ha emitido una declaración explícita al respecto. Tampoco 'Chema', quien sería el presunto afectado, ha salido a hacer comentarios específicos sobre la situación.

'La Reina Grupera' es madre de otros dos varones: Emiliano Gallardo (23 años) y Jerónimo (13). Cuando se casó con 'El Pirru', crió como suyos a José Emilio y Paula Levy, los hijos que él tuvo con la fallecida Mariana Levy.