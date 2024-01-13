Hijo de Ana Bárbara y 'El Pirru' hace inesperado regalo a su mamá tras ya no vivir con ella

Video Hijo de Ana Bárbara, José María, reaparece en redes y sorprende con su galanura a sus 17 años

Ana Bárbara celebró su cumpleaños número 53 el pasado 10 de enero y, a diferencia de años pasados, la cantante festejó sólo con su prometido Ángel Muñoz y su hijo menor Jerónimo.

Y es que hace meses se destapó que tanto Emiliano, primogénito de la intérprete, como José María, a quien procreó con 'El Pirru', ya no viven en la casa que por años compartieron en Los Ángeles con su famosa mamá.

La decisión de los jóvenes desató un sinfín de especulaciones, como presuntas diferencias entre madre e hijos e, incluso, un distanciamiento provocado por el novio de la cantante.

Aunque José María ya no vive con Ana Bárbara, no dejó pasar la importante fecha y a través de su cuenta oficial de Instagram la sorprendió con un inesperado regalo.

Compartió una serie de fotografías de los momentos que han pasado juntos y los acompañó con un emotivo mensaje, en el que destacó el gran amor que siente por ella.

" Feliz cumpleaños mami. Te amo muchísimo", precisó José María, a quien de cariño Ana Bárbara le dice 'Chema'.

'Chema' felicita a Ana Bárbara por su cumpleaños. Imagen José María Fernández Ugalde/Instagram



A la par que recibió la felicitación de su hijo, Ana Bárbara publicó una grabación en la que dejó ver la divertida forma en la que celebró su cumpleaños, bromeando con Jerónimo, a quien tuvo con Reyli Barba.

"Gracias por todas sus felicitaciones hoy en mi cumpleaños", señaló la intérprete.

¿Por qué Ana Bárbara está supuestamente distanciada de sus hijos?

Se sabe que Emiliano, hijo mayor de la cantante, vive solo en Estados Unidos, mientras que José María decidió regresar a México para estar con su padre, José María Fernández 'El Pirru'.

Durante estos meses, 'Chema' ha convivido con su media hermana Paula, hecho que ambos han mostrado en redes sociales.

En noviembre de 2023, Ana Bárbara habló en Despierta América sobre las diferencias que tiene con sus hijos, quienes decidieron dejar su casa de Los Ángeles.

En dicha plática, con Jomari Goyso, dejó entrever que la razón es por los límites y reglas que había en casa, con las cuales no estaban de acuerdo los jóvenes.

"Hay una cosa que me libera de todo eso, entre comillas o momentáneamente, los niños tienen cierta forma de pensar, de sentir, no coincide con lo que tú quieres como madre, quieren su propia ley. Como soy mujer y la mayoría de mis hijos son hombres, es difícil la hormona masculina", señaló entre risas.