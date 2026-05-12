Andrea Legarreta Hija de Andrea Legarreta se va de su casa: la presentadora confiesa que "ha llorado" mucho La presentadora vive sentimientos encontrados por la partida de su hija Nina, quien en los próximos días dejará su casa familiar en México.



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Andrea Legarreta vive un momento agridulce ante la partida de su hija Nina, quien en los próximos días dejará su hogar familiar.

De acuerdo con la presentadora, la actriz de ‘Mi Verdad Oculta’ fue aceptada en una importante universidad en Londres, donde continuará sus estudios en actuación.

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“Nina también está muy feliz, recibió una muy buena noticia de Londres, entonces, estamos muy orgullosos también de ella”, reveló.

“Hablando del caso de Nina, le gusta mucho prepararse, de verdad no para. Se asomó a buscar las mejores escuelas de arte en el mundo y las tres mejores están en Londres. Ella principalmente va para actuación pero es (escuela) de arte en todas las áreas”, explicó.

Andrea Legarreta compartió que luego de pasar varias pruebas, Nina fue seleccionada, de entre cinco mil alumnos, para ingresar a la universidad de arte, de la que no reveló su nombre.

“Aceptan cinco mil solicitudes del mundo, después de esas, van haciendo recorte, recorte, recorte. Haces un monólogo clásico de Shakespeare, un monólogo en inglés, luego un monólogo actual en inglés y después, la última (prueba) fue cuando viajaron las niñas a Londres, que era un día en el colegio”, contó.

“Estuvo ahí un día completo conociendo maestros (…) y quedaban 30 (lugares) y de ese hicieron el último recorte. Hace unos días le dieron la noticia de que se quedó”, reveló.

Andrea Legarreta ha llorado la partida de su hija

Por último, Andrea Legarreta confesó que una de las cosas más difíciles del proceso, después de que Nina fue aceptada en la universidad de arte, es que ha tenido los sentimientos a flor de piel.

“He llorado… hemos llorado tanto porque es la alegría, pero también los temores, pero también la ilusión”, admitió.

“La gente como que dice cosas feas porque eres hija de un famoso, pero hay cosas que no te ganas por ser hijo de… no saben ni quién es (mi hija), no saben ni quiénes somos nosotros y eso se lo ganó ella con su preparación, con su valentía y con su talento… no cualquiera entra a esa escuela. Estoy tan orgullosa de mis dos hijas”, sentenció.

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A diferencia de su hermana Mía, quien se dedica a la música, Nina Rubín Legarreta, de 19 años, sigue los pasos de su mamá en la actuación.