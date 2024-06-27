Nodal hace importante anuncio tras publicar sugerente foto con Ángela Aguilar

Video Esto cuestan los platillos del lujoso restaurante donde Nodal y Ángela comieron en París

Christian Nodal hizo un importante anuncio tras publicar sugerente foto con Ángela Aguilar, la cual habría avivado los rumores de una supuesta boda en Italia, luego de que la hija de Pepe Aguilar luciera una aparente argolla en su dedo anular izquierdo.

A través de su canal de difusión de Instagram, el cantante de regional mexicano se pronunció ante sus seguidores con el que sería su siguiente lanzamiento musical.

“Hola mis amores y proyectad@s favorit@s, les cuento que este 4 salimos con un rolón, temazo, temaiken, himno. L@s AMOOO”, escribió junto al emoji de una carita enamorada y un corazón en llamas.

El mensaje que Nodal mandó a sus seguidores. Imagen Nodal / Instagram



Aunque el intérprete de ‘Kbrón y Medio’ solo dejó entrever que su nuevo tema llevaría por nombre 'No me 100to bien', su mensaje en Instagram desató rumores sobre una posible colaboración con su novia Ángela Aguilar, ya que el pasado 24 de junio ambos se dejaron ver en un estudio de grabación intercambiando besos, abrazos y miradas cómplices.

Nueva canción de Nodal hablaría de desamor. Imagen Nodal / Instagram

“Lo de nosotros, mon amour”: la sugerente foto de Nodal y Ángela Aguilar

La mañana del 27 de junio, Nodal reapareció en Instagram presumiendo su noviazgo con Ángela Aguilar.

El intérprete de 25 años publicó una fotografía en blanco y negro, con efecto barrido, con la que presumió su romance con la autonombrada Princesa de la Música Mexicana.

Ángela Aguilar tendría una argolla en su dedo anular. Imagen Nodal / Instagram