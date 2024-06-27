Nodal hace importante anuncio tras publicar sugerente foto con Ángela Aguilar
En medio de rumores sobre una supuesta boda con la hija de Pepe Aguilar en Italia, el cantante de regional mexicano dio a conocer importante plan que muchos creen, tendría que ver con su novia.
Christian Nodal hizo un importante anuncio tras publicar sugerente foto con Ángela Aguilar, la cual habría avivado los rumores de una supuesta boda en Italia, luego de que la hija de Pepe Aguilar luciera una aparente argolla en su dedo anular izquierdo.
A través de su canal de difusión de Instagram, el cantante de regional mexicano se pronunció ante sus seguidores con el que sería su siguiente lanzamiento musical.
“Hola mis amores y proyectad@s favorit@s, les cuento que este 4 salimos con un rolón, temazo, temaiken, himno. L@s AMOOO”, escribió junto al emoji de una carita enamorada y un corazón en llamas.
Aunque el intérprete de ‘Kbrón y Medio’ solo dejó entrever que su nuevo tema llevaría por nombre 'No me 100to bien', su mensaje en Instagram desató rumores sobre una posible colaboración con su novia Ángela Aguilar, ya que el pasado 24 de junio ambos se dejaron ver en un estudio de grabación intercambiando besos, abrazos y miradas cómplices.
“Lo de nosotros, mon amour”: la sugerente foto de Nodal y Ángela Aguilar
La mañana del 27 de junio, Nodal reapareció en Instagram presumiendo su noviazgo con Ángela Aguilar.
El intérprete de 25 años publicó una fotografía en blanco y negro, con efecto barrido, con la que presumió su romance con la autonombrada Princesa de la Música Mexicana.
La imagen estuvo acompañada de la frase “Lo de nosotros, mon amour”, que haría una posible referencia a su reciente estancia en París, donde se reporta, habrían gastado una fortuna, según el periodista Alex Kaffie.