Hija de Mariana Levy está distanciada de Ana Bárbara y reacciona a polémica con José Emilio

Paula Levy aseguró que su relación con la cantante está en “pausa” y fijó postura sobre las acciones de su hermano contra su exmadrastra.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video Ana Bárbara en el ojo del huracán: peleas, demandas y acusaciones de malos tratos

Paula Levy, hija de Mariana Levy y José María Fernández “Pirru”, reaccionó por primera vez a la polémica que envuelve a su hermano José Emilio Levy luego de que señaló a Ángel Muñoz de supuesto maltrato a los hijos de Ana Bárbara.

Hija de Mariana Levy reacciona a polémica con Ana Bárbara

En medio de la controversia y de demandas en curso, Paula, de 22 años, rompe el silencio calificando las acciones de su hermano José Emilio como “innecesarias”.

La joven, quien pretende seguir los pasos de su mamá en la actuación, destacó que son temas que no debieron hacerse públicos y tendrían que solucionarse sin intervenciones legales.

“Yo entiendo su enojo y entiendo más o menos lo que está haciendo, de alguna manera, pero se me hace algo innecesario, se me hacen problemas familiares muy delicados para estarlos peleando en televisión nacional, meter un abogado, que venga y diga no sé qué”, declaró en la entrevista transmitida el pasado 8 de marzo en Venga la Alegría.

La hermana de María Levy instó a la familia a buscar una solución en privado: “Que dijeran: ‘Siéntense todos, vamos a tomarnos un café, vamos a platicar’”.

Sobre la carta de 'Pirru' en la que advierte a Ana Bárbara y su pareja Ángel Muñoz acciones legales tras la aparente amenaza de demanda que su abogado lanzó a José Emilio, la nieta de Talina Fernández insistió en que las cosas deben arreglarse en privado.

“Sí vi la carta que hizo mi papá, me pareció muy bonita y digo, al final cada quien tiene derecho a salir a decir lo que quieran, pero me sigue pareciendo que debió quedarse en algo más familiar, al final, estas cosas llegan a pasar”, opinó.

Paula Levy está distanciada de Ana Bárbara

Tras la muerte de Mariana Levy, en 2005, José Emilio y Paula Levy, de entonces 8 meses y 3 años, fueron parte de la familia que “Pirru” y Ana Bárbara formaron durante poco más de cuatro años.

Los nietos de Talina Fernández crearon un lazo con la cantante quien los crio como hijos propios estando pendiente de ellos incluso después de que su matrimonio con el empresario terminó.

Sin embargo, Paula Levy confirmó que, como José Emilio, actualmente no tiene una relación cercana con Ana Bárbara.

"Ahorita estamos en pausa, pero yo a ella la admiro mucho”, dijo la joven al mismo programa.

Relacionados:
FamososAna BárbaraPaula LevyJosé Emilio Levy

