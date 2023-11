"Perdóname, mamita": Lucerito Mijares evidencia el trabajo de Lucero como madre

"Una vez estábamos en mi casa y algo hice, una tontería, algo, no me acuerdo, y entonces me dice 'Oye, te voy a castigar porque está mal'. Luego se le olvidó, le dije: 'Ma, ¿cuál es el castigo?, o sea, si quieres yo me lo pongo (…) ¿qué onda qué vas a hacer?'. 'No pues ya nada', me dijo. Pues qué aguada", recordó Lucerito entre risas.