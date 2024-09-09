José Eduardo Derbez comparte nuevas fotos del rostro de su hija: ¿se parece a Eugenio?

Video José Eduardo Derbez se deja ver por primera vez con su bebé recién nacida y se lleva una sorpresa: video

José Eduardo Derbez sorprendió positivamente a sus admiradores este lunes 9 de septiembre, al compartir nuevas imágenes de su hija, Tessa, en Instagram.

La pequeña, quien cumplió un mes de haber nacido el pasado 30 de julio, protagonizó su primera sesión de fotos, por lo que su orgulloso papá publicó un par de las postales que resultaron.

José Eduardo Derbez presume a Tessa

Fue a los pocos días de que Tessa llegara a este mundo que José Eduardo Derbez y su pareja, Paola Dalay, comenzaron a subir a la red social instantáneas de su retoño.

Ahora, que está más crecida, la primogénita del presentador posó para la lente de la cámara profesional estando completamente sola.

Para los retratos, a la bebé le pusieron solamente un vestido azul claro, una diadema rosa y con una flor en la cabeza, y una pulsera roja.

Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, en su primera sesión de fotos. Imagen José Eduardo Derbez/Instagram

Gracias estas fotografías, se puede apreciar claramente que la nena tiene la característica barba partida de su padre, la cual heredó de Eugenio Derbez.

En reacción al ‘post’, varios usuarios de la red social recurrieron a la sección de comentarios para especificar si creen o no que Tessa luzca idéntica al veterano comediante.

“Todos dicen que se parece al abuelo y yo la veo igual a la mamá”, escribió una usuaria. “Idéntica a su madre”, anotó otra.

Hubo quiénes afirmaron que la nena sacó los rasgos de la hermana mayor del integrante de Miembros al aire, programa que puedes ver aquí en ViX.

“¡Qué divina! Se parece mucho a Aislinn Derbez”, apuntó una persona, quien colocó también un emoji de carita enamorada.

De igual manera aparecieron los internautas que aseguraron que Tessa es la “versión mini” de su abuela, Victoria Ruffo.

Tessa es la primera hija de José Eduardo Derbez. Imagen José Eduardo Derbez/Instagram

Victoria Ruffo acepta que ganó el ‘gen Derbez’

A finales de julio, Victoria Ruffo reconoció que en la apariencia de su nieta Tessa predominó el llamado ‘gen Derbez’.

No obstante, adelantó no perder la fe en que eso podría cambiar: “Yo creo que se va a componer”, declaró a ‘Ventaneando’.

