Lucero Mijares vivió "momentos inolvidables" al cantarle a la estrella del fútbol Ronaldinho

" Primero que termine de encontrar su estilo, de prepararse y ya si ella quiere que se lance, pero no hay prisa, igual ella decide que lo que le gusta es la producción, por ejemplo, en los shows a ella no le gusta sentarse al frente, sino atrás donde están las consolas, repartir las partituras a los músicos, estar viendo todo lo que es producción, que también es aprendizaje; que va a estar dentro de la música, yo creo que sí, pero no sé si en producción, si cantando o haciendo teatro musical, pero aún está muy chica", agregó al periódico.