Hija de Daniel Bisogno dará importante paso en su vida tras la muerte de su papá

Video Daniel Bisogno muere 6 días antes de que su hija cumpliera 9 años: ella es Michaela

Michaela, hija de Daniel Bisogno, dará un importante paso en su vida, a sus breves 9 años, luego de la lamentable muerte de su famoso papá.

Fue el pasado 20 de febrero cuando el presentador de ‘Ventaneando’ perdió la vida a consecuencia de complicaciones por una infección bacteriana en las vías biliares.

PUBLICIDAD

Michaela, hija de Daniel Bisogno, regresará a la actuación

En medio de su duelo, Michaela visitó el foro del programa en el que aparecía Daniel Bisogno y reveló que formará parte de la puesta en escena ‘Matilda: El Musical’.

La pequeña detalló que la obra está a cargo del productor Alejandro Gou, a quien llamó “tío” pues era muy cercano al difunto comediante.

En esta ocasión, ni ella ni su mamá, Cristina Riva Palacio, dieron a conocer qué personaje encarnará en este proyecto.

Lo que sí mencionaron es que la niña, que cumplió años el 26 de febrero, comenzó su preparación para encarnar el papel tomando clases de canto.

Michaela dejó claro que ya tiene algo de experiencia en el ámbito artístico, ya que inclusive pronto participará en una competencia de baile.

Además, en 2023, ella apareció en ‘Vaselina’, encarnando a la versión infantil de ‘Sandy’ e interpretando la canción ‘Mírame, soy Sandra Dee’.

@gouproduccionesof Hoy Michaela Bisogno debutó como la increíble pequeña Sandy en Vaselina. ¡Espectacular! 🌟 ♬ sonido original - GouProduccionesOf

¿Hija de Daniel Bisogno seguirá sus pasos en la conducción?

Aunque incursionará en la actuación al igual que su fallecido padre, Michaela aparentemente no está considerando por ahora ser conductora como él.

“Es que sí me gusta mucho, pero también me da flojera leer”, se sinceró, ocasionando que los amigos y compañeros de Daniel Bisogno, como Pati Chapoy, soltaran la carcajada.

Sin embargo, cuando Jimena Pérez ‘La Choco’ le cuestionó si asistirá a la emisión para dar “noticias de espectáculos”, la nena respondió que “sí”.

Durante el homenaje póstumo que le realizaron al actor, Michaela subió al escenario del Centro Cultural Telmex, en la Ciudad de México, y ofreció unas palabras, demostrando no tener miedo al público.

PUBLICIDAD

“Muchas gracias, papi, él estaba aquí por mí, te extraño mucho. Yo voy a cuidar todo, todo, pero siempre y cuando me dejes también el camerino y el teatro y ‘Ventaneando’, pero ya”, declaró.