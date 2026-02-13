Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee embarazada de su bebé arcoíris: Jesaaelys Ayala revela que perdió uno hace meses

Jesaaelys Ayala reveló que está embarazada. Ella se casó con Carlos Olmo el pasado mes de octubre de 2025 y pronto ambos serán papás por primera vez juntos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Hija de Daddy Yankee se casó y estas son las imágenes de la boda: ¿invitó al cantante?

Jesaaelys Ayala, la hija menor de Daddy Yankee con su exesposa Mireddys González, reveló que está embarazada.

La ‘beauty vlogger’ destapó, este viernes 13 de febrero vía Instagram, que pronto se convertirá en mamá con un sentimental video en el que aparece con su esposo, Carlos Olmo.

PUBLICIDAD

“Un poquito de ti y un poquito de mí. Una promesa de Dios”, escribió para subtitular el clip, grabado en un destino paradisíaco del mar.

Jesaaelys Ayala reveló que está embarazada.
Jesaaelys Ayala reveló que está embarazada.
Imagen Jesaaelys Ayala/Instagram

Más sobre Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee afirma que Bad Bunny “es el mejor artista que ha dado” Puerto Rico: le recuerdan a su papá
2 mins

Hija de Daddy Yankee afirma que Bad Bunny “es el mejor artista que ha dado” Puerto Rico: le recuerdan a su papá

Univision Famosos
Mireddys González enfrenta nuevo obstáculo en proceso legal contra su ex Daddy Yankee
1 mins

Mireddys González enfrenta nuevo obstáculo en proceso legal contra su ex Daddy Yankee

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee se casó y estas son las imágenes de la boda: ¿invitó al cantante?
0:57

Hija de Daddy Yankee se casó y estas son las imágenes de la boda: ¿invitó al cantante?

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee revela que se casó en una boda secreta: deja en el aire una gran incógnita
1 mins

Hija de Daddy Yankee revela que se casó en una boda secreta: deja en el aire una gran incógnita

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee asegura que su “conciencia está limpia” ante polémica con su padre
1:00

Hija de Daddy Yankee asegura que su “conciencia está limpia” ante polémica con su padre

Univision Famosos
¿Daddy Yankee ya quiere tener pareja tras su complicado divorcio? Esto confesó
0:59

¿Daddy Yankee ya quiere tener pareja tras su complicado divorcio? Esto confesó

Univision Famosos
Daddy Yankee ‘renace’ a dos años de su retiro: “Me iba a ir para siempre y él me dijo no”
2 mins

Daddy Yankee ‘renace’ a dos años de su retiro: “Me iba a ir para siempre y él me dijo no”

Univision Famosos
¿Daddy Yankee murió?: la foto del cantante que causa pánico entre sus fans
2 mins

¿Daddy Yankee murió?: la foto del cantante que causa pánico entre sus fans

Univision Famosos
Daddy Yankee podrá seguir usando sus marcas, pero le falta librar otra batalla legal con su ex
1 mins

Daddy Yankee podrá seguir usando sus marcas, pero le falta librar otra batalla legal con su ex

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee habla de las cirugías a las que se sometió para bajar drásticamente de peso
0:52

Hija de Daddy Yankee habla de las cirugías a las que se sometió para bajar drásticamente de peso

Univision Famosos

Hija de Daddy Yankee revela que perdió un bebé

En un emotivo mensaje, Jesaaelys Ayala habló al respecto de la razón por la que dio a conocer la feliz noticia justo ahora.

“Estamos demasiado felices de por fin compartir esto con ustedes. Esperamos el momento correcto para hacerlo, porque queríamos asegurarnos de que nuestro bebé estuviera bien y saludable”, anotó.

La ‘influencer’ confesó que lamentablemente perdió a una criatura el año pasado, justo antes de que se casara con Carlos Olmo.

“Después de la pérdida que vivimos en septiembre, decidimos guardar este milagrito cerquita del corazón un tiempo. Hoy podemos decirlo con alegría: vamos a ser papás”, externó.

La creadora de contenido aseveró que “este bebé es una promesa de Dios, y una nueva bendición” para sus vidas.

“Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo que apenas comienza… ¡los amamos!”, apuntó aparentemente dirigiéndose a sus seguidores.

¿Cuándo nacerá el bebé de Jesaaelys Ayala?

Aunque por el momento no brindó demasiados detalles sobre su ‘dulce espera’, Jesaaelys Ayala sí adelantó la fecha en la que esperan nazca su retoño.

En su grabación especial, hay un momento en el que se puede ver que ella escribe sobre un espejo: “Baby coming… agosto 2026”.

Específicamente, la empresaria tiene programado dar a luz el martes 11 de dicho mes, es decir, actualmente tendría ocho semanas de gestación.

Relacionados:
Daddy YankeeBad BunnyHijos de famososFamososPLN 26Famosas Embarazadas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX