Daddy Yankee Hija de Daddy Yankee embarazada de su bebé arcoíris: Jesaaelys Ayala revela que perdió uno hace meses Jesaaelys Ayala reveló que está embarazada. Ella se casó con Carlos Olmo el pasado mes de octubre de 2025 y pronto ambos serán papás por primera vez juntos.



Jesaaelys Ayala, la hija menor de Daddy Yankee con su exesposa Mireddys González, reveló que está embarazada.

La ‘beauty vlogger’ destapó, este viernes 13 de febrero vía Instagram, que pronto se convertirá en mamá con un sentimental video en el que aparece con su esposo, Carlos Olmo.

“Un poquito de ti y un poquito de mí. Una promesa de Dios”, escribió para subtitular el clip, grabado en un destino paradisíaco del mar.

Jesaaelys Ayala reveló que está embarazada. Imagen Jesaaelys Ayala/Instagram

Hija de Daddy Yankee revela que perdió un bebé

En un emotivo mensaje, Jesaaelys Ayala habló al respecto de la razón por la que dio a conocer la feliz noticia justo ahora.

“Estamos demasiado felices de por fin compartir esto con ustedes. Esperamos el momento correcto para hacerlo, porque queríamos asegurarnos de que nuestro bebé estuviera bien y saludable”, anotó.

La ‘influencer’ confesó que lamentablemente perdió a una criatura el año pasado, justo antes de que se casara con Carlos Olmo.

“Después de la pérdida que vivimos en septiembre, decidimos guardar este milagrito cerquita del corazón un tiempo. Hoy podemos decirlo con alegría: vamos a ser papás”, externó.

La creadora de contenido aseveró que “este bebé es una promesa de Dios, y una nueva bendición” para sus vidas.

“Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo que apenas comienza… ¡los amamos!”, apuntó aparentemente dirigiéndose a sus seguidores.

¿Cuándo nacerá el bebé de Jesaaelys Ayala?

Aunque por el momento no brindó demasiados detalles sobre su ‘dulce espera’, Jesaaelys Ayala sí adelantó la fecha en la que esperan nazca su retoño.

En su grabación especial, hay un momento en el que se puede ver que ella escribe sobre un espejo: “Baby coming… agosto 2026”.