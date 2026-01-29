Mireddys González Mireddys González enfrenta nuevo obstáculo en proceso legal contra su ex Daddy Yankee Mireddys González sufrió un revés en medio del proceso legal que enfrenta con su exesposo Daddy Yankee. Su equipo de abogados renunció y explicaron al juez la razón.



Mireddys González enfrenta un nuevo obstáculo en su batalla legal contra su exesposo Daddy Yankee, ahora la empresaria se quedó sin abogados, pues Mayra López Mulero y Yancarlos Maysonet Hernández renunciaron a seguir en el caso.

De acuerdo con información de Listin Diario, el 23 de enero los licenciados presentaron una moción de dos páginas ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan donde solicitan su relevo de la representación legal "por una razón justificada e imprevista".

Los papeles oficiales señalan que Mireddys fue notificada y "se le explicó cabalmente todos los términos procesales pendientes, incluyendo el descubrimiento de prueba", reporta el diario.

"Por todo lo cual, se solicita muy respetuosamente de este honorable tribunal que declare con lugar la presente moción, relevando a los abogados que suscriben de la representación legal", señala el documento.

Cuñada de Daddy Yankee también se queda sin abogado

Ayeicha González, hermana de Mireddys que también está involucrada en la batalla legal contra Daddy Yankee, de igual manera se quedó sin su abogado.

Alberto C. Rivera Ramos presentó el 24 de enero una moción bajo los mismos argumentos informando sobre su renuncia a la defensa de González.

El grupo de abogados también solicitó al tribunal "un plazo razonable" para las hermanas González puedan encontrar a sus nuevos representantes legales.

Según reportes de Listin Diario, el juez superior Anthony Cuevas Ramos aceptó ambas mociones.

Para el caso civil que Mireddys interpuso en contra de su exesposo sobre la "liquidación de bienes gananciales", ya se tiene un equipo legal que se encarga.