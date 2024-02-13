La transformación de Seraphina, hija de Ben Affleck: ya tiene 15 años

Video JLo y Ben Affleck fueron opacados: la relación de sus hijos, Emme Muñiz y Seraphina, enloquece al mundo

Seraphina Affleck, la segunda hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, siempre han mostrado su autenticidad. La adolescente, de 15 años, ha mostrado su estilo con tintes andróginos a base de playeras amplias, al igual que sus pantalones y hoddies, así como su gusto por el calzado deportivo.

Recientemente, la hijastra de Jennifer López sorprendió con su radical cambio de look, pues primero se rapó y días después tiñó la cabeza de rosa agregano algunos corazones en el diseño.

Sus famosos padres la han dejado elegir su propio estilo, pues hay un antes y un después de su adolescencia.

La infancia de Seraphina Affleck

La adolescente nació el 6 de enero de 2009 en Los Ángeles, California, producto de la relación de Ben Affleck y Jennifer Garner. Es la segunda hija de los famosos actores de Hollywood.

La familia siempre ha sido asediada por los paparazzi, por lo cual el público ha sido testigo del crecimiento de sus hijos.

Sobre su estilo para vestir, siempre ha mostrado su gusto por las hoddies y las bermudas.

Seraphina Affleck en su niñez: así lucía en 2015, 2016 y 2017. Imagen The Grosby Group

En su infancia, Seraphina lucía el cabello largo y castaño claro, pero al paso de los años lo ha lucido más corto y en tono oscuro.

La adolescencia de Seraphina Affleck

Al llegar a la adolescencia dejó claro que le gusta romper estereotipos, pues ahora luce con tintes andróginos.

La adolescencia de Seraphina Affleck: 2021, 2022 y 2023. Imagen The Grosby Group

Además, desde hace un par de años ha utilizado mechas de color en el pelo, resaltando su gusto por el rojo y los rosados.

A principios de febrero sorprendió al aparecer rapada y recientemente con su look rosado que incluye corazones.