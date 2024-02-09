Seraphina Affleck

Hijastra de JLo, Seraphina Affleck, cambia radicalmente de look a sus 15 años: se rapó

La hija de Ben Affleck y Jennifer Garner se deshizo de su melena. Hace solamente unos días, ella aún la lució durante el evento musical que protagonizó.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video JLo y Ben Affleck fueron opacados: la relación de sus hijos, Emme Muñiz y Seraphina, enloquece al mundo

Seraphina Affleck, hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, decidió cambiar radicalmente su look tras su cumpleaños número 15.

La hijastra de Jennifer López celebró una ‘vuelta más al sol’ el pasado 6 de enero y ahora está debutando con un corte de cabello.

PUBLICIDAD

Seraphina, hijastra de JLo, aparece con nuevo estilo

La adolescente refrescó su aspecto al raparse la cabeza, lo que quedó al descubierto luego de que fuera fotografiada en Los Ángeles, California.

Seraphina Affleck con nuevo look.
Seraphina Affleck con nuevo look.
Imagen /Backgrid/The Grosby Group


Ella vestía un suéter de cuello redondo, jeans y calzado deportivo.

Más sobre Seraphina Affleck

Hija de Ben Affleck estrena look a sus 16 años: ¿dice adiós al estilo ‘tomboy’?
2 mins

Hija de Ben Affleck estrena look a sus 16 años: ¿dice adiós al estilo ‘tomboy’?

Univision Famosos
Seraphina, hijastra de JLo, se cambia el look y nombre: ahora se presenta como Fin
1:01

Seraphina, hijastra de JLo, se cambia el look y nombre: ahora se presenta como Fin

Univision Famosos
Emme, la hija de JLo, ha tenido drásticos cambios de look: así ha sido su transformación
4 mins

Emme, la hija de JLo, ha tenido drásticos cambios de look: así ha sido su transformación

Univision Famosos
Seraphina y Emme son "mejores amigas": así ha sido su relación que tendría felices a Ben Affleck y JLo
3 mins

Seraphina y Emme son "mejores amigas": así ha sido su relación que tendría felices a Ben Affleck y JLo

Univision Famosos
La transformación de Seraphina, hija de Ben Affleck: ya tiene 15 años
1 mins

La transformación de Seraphina, hija de Ben Affleck: ya tiene 15 años

Univision Famosos
Seraphina, hija de Ben Affleck, presume su look rosado y a rapa junto a Emme, hija de JLo: fotos
2 mins

Seraphina, hija de Ben Affleck, presume su look rosado y a rapa junto a Emme, hija de JLo: fotos

Univision Famosos
Sin JLo ni Emme: Ben Affleck y su hija Seraphine son captados en relajado paseo
1 mins

Sin JLo ni Emme: Ben Affleck y su hija Seraphine son captados en relajado paseo

Univision Famosos
JLo se pasea frente a la ex de Ben Affleck con despampanante vestido en obra de teatro de su hijastra
2 mins

JLo se pasea frente a la ex de Ben Affleck con despampanante vestido en obra de teatro de su hijastra

Univision Famosos
Seraphina, hija de Ben Affleck, muestra sus habilidades como 'skater' ante Emme, JLo y el actor
15 fotos

Seraphina, hija de Ben Affleck, muestra sus habilidades como 'skater' ante Emme, JLo y el actor

Univision Famosos
Jennifer Garner estrena look y se va de compras navideñas con su hija Seraphina
15 fotos

Jennifer Garner estrena look y se va de compras navideñas con su hija Seraphina

Univision Famosos

Según Page Six, Seraphina esperaba el autobús escolar el martes 6 de febrero por la mañana, en compañía de su famosa mamá.

Seraphina Affleck y Jennifer Garner.
Seraphina Affleck y Jennifer Garner.
Imagen /Backgrid/The Grosby Group


Jennifer Garner, quien lucía leggins y sudadera negra, conversó con su hija por unos segundos y después se despidió dándole un beso en la mejilla y un abrazo.

Jennifer Garner y su hija Seraphina Affleck.
Jennifer Garner y su hija Seraphina Affleck.
Imagen /Backgrid/The Grosby Group


Apenas hace una semana, el 28 de enero, Seraphina fue captada aún portando una melena de largo mediano, cuando protagonizó un evento musical.

Ella contó con el apoyo de su madre y hermano menor, Samuel, así como el de su papá, Ben Affleck, su madrastra, Jennifer López, y la hija de esta, Emme, quienes acudieron a verla.

Así se veía Seraphina Affleck días atrás.
Así se veía Seraphina Affleck días atrás.
Imagen The Grosby Group


Entonces, la joven estudiante tenía algunas puntas de su cabellera castaña teñidas de color rojo, por lo que resaltaban a la distancia.

Jennifer Garner habló de cómo les permite a sus hijos ser

Durante su participación en el podcast ‘Raising Good Humans’, con la doctora Aliza Pressman, Jennifer Garner compartió que les da espacio a sus retoños para que crezcan.

La protagonista de ‘13 going on 30’ admitió que tras tener a su primogénita con Ben Affleck, Violet (18 años), “estaba sobre ella”.

“Lo mejor para ellos era que yo construyera mi propia vida para no estar tan encima de ellos. Eso les da espacio”, indicó.

Para la actriz, uno de los aspectos principales en cuanto al carácter que deben tener sus hijos es un gran sentido del humor.

PUBLICIDAD

“(Ser) graciosos, es lo número uno. ‘Por favor, sé divertido, para esto te tuve’”, ella bromeó. Para su suerte, parece que se cumplió su deseo: “‘Check, check, check’, lo son, gracias a Dios!”, concluyó.

Relacionados:
Seraphina AffleckJennifer LópezJennifer GarnerBen Affleck

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD