Hijastra de JLo, Seraphina Affleck, cambia radicalmente de look a sus 15 años: se rapó

Seraphina Affleck, hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, decidió cambiar radicalmente su look tras su cumpleaños número 15.

La hijastra de Jennifer López celebró una ‘vuelta más al sol’ el pasado 6 de enero y ahora está debutando con un corte de cabello.

Seraphina, hijastra de JLo, aparece con nuevo estilo

La adolescente refrescó su aspecto al raparse la cabeza, lo que quedó al descubierto luego de que fuera fotografiada en Los Ángeles, California.

Seraphina Affleck con nuevo look. Imagen /Backgrid/The Grosby Group



Ella vestía un suéter de cuello redondo, jeans y calzado deportivo.

Según Page Six, Seraphina esperaba el autobús escolar el martes 6 de febrero por la mañana, en compañía de su famosa mamá.

Seraphina Affleck y Jennifer Garner. Imagen /Backgrid/The Grosby Group



Jennifer Garner, quien lucía leggins y sudadera negra, conversó con su hija por unos segundos y después se despidió dándole un beso en la mejilla y un abrazo.

Jennifer Garner y su hija Seraphina Affleck. Imagen /Backgrid/The Grosby Group



Apenas hace una semana, el 28 de enero, Seraphina fue captada aún portando una melena de largo mediano, cuando protagonizó un evento musical.

Ella contó con el apoyo de su madre y hermano menor, Samuel, así como el de su papá, Ben Affleck, su madrastra, Jennifer López, y la hija de esta, Emme, quienes acudieron a verla.

Así se veía Seraphina Affleck días atrás. Imagen The Grosby Group



Entonces, la joven estudiante tenía algunas puntas de su cabellera castaña teñidas de color rojo, por lo que resaltaban a la distancia.

Jennifer Garner habló de cómo les permite a sus hijos ser

Durante su participación en el podcast ‘Raising Good Humans’, con la doctora Aliza Pressman, Jennifer Garner compartió que les da espacio a sus retoños para que crezcan.

La protagonista de ‘13 going on 30’ admitió que tras tener a su primogénita con Ben Affleck, Violet (18 años), “estaba sobre ella”.

“Lo mejor para ellos era que yo construyera mi propia vida para no estar tan encima de ellos. Eso les da espacio”, indicó.

Para la actriz, uno de los aspectos principales en cuanto al carácter que deben tener sus hijos es un gran sentido del humor.

