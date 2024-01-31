Jennifer López

Ahora sí sonrió: Ben Affleck se deja ver feliz junto a las dos Jen (su esposa y su ex)

Los actores aparecieron juntos por una importante razón. En el pasado se ha especulado sobre su relación, toda vez que el histrión se ha dejado ver afectuoso con su exesposa.

Por:
Dayana Alvino.
Video Ben Affleck y Jennifer Garner han sido captados muy cariñosos más de una vez: todos sus encuentros

Jennifer López y Ben Affleck aparecieron sonrientes en una inusual salida familiar con la exesposa del actor, Jennifer Garner, y algunos de los hijos que comparten.

El trío se dejó ver nuevamente a casi un año de que se reunieran para acompañar a Seraphina, a quien los actores procrearon durante su matrimonio, en su obra escolar.

JLo, Ben Affleck y Jennifer Garner conviven amistosamente

Fue este domingo 28 de enero cuando Jennifer López, Ben Affleck y Jennifer Garner volvieron a unirse para ver a Seraphina, de 14 años, protagonizar un evento musical, reporta Hola! EUA.

A su salida de la sala de espectáculos, ubicada en Santa Mónica, California, la protagonista de películas como ‘13 going on 30’ fue fotografiada mientras caminaba por delante de ‘Bennifer’.

JLo, Ben Affleck, Jennifer Garner y algunos de los hijos que comparten se reunieron recientemente.
JLo, Ben Affleck, Jennifer Garner y algunos de los hijos que comparten se reunieron recientemente.
Imagen /Backgrid/The Grosby Group


Garner, que vestía casualmente con jeans y un suéter gris, estaba acompañada por Seraphina y el pequeño Samuel, de 11 años y a quien también comparte con el galán de Hollywood.

Jennifer Garner y los hijos que comparte con Ben Affleck, Seraphina y Samuel.
Jennifer Garner y los hijos que comparte con Ben Affleck, Seraphina y Samuel.
Imagen /Backgrid/The Grosby Group

Por su parte, la llamada ‘Diva del Brox’ en esta ocasión se olvidó del ‘glamour’, que días atrás mostró en la Semana de la Alta Costura 2024 en París, y lució un pantalón beige con una blusa blanca.

JLo iba tomada del brazo de su marido, con el que al mismo tiempo entablaba una conversación aparentemente amena, pues ambos se sonreían.

JLo y Ben Affleck.
JLo y Ben Affleck.
Imagen /Backgrid/The Grosby Group


Frente a ellos estaba Emme, la melliza que López tuvo con Marc Anthony, que presuntamente es muy amiga de Seraphina desde que se conocieron.

Emme con su mamá, JLo, y su padrastro, Ben Affleck.
Emme con su mamá, JLo, y su padrastro, Ben Affleck.
Imagen /Backgrid/The Grosby Group


La estrella de ‘Selena’ y el director de cine se detuvieron un momento para saludar al comediante Will Ferrell, que igualmente estaba presente, de acuerdo con The Grosby Group.

JLo y Ben Affleck saliendo de un evento escolar.
JLo y Ben Affleck saliendo de un evento escolar.
Imagen /Backgrid/The Grosby Group

JLo, Ben Affleck y Jennifer Garner tendrían una buena relación

Aunque se ha rumorado que a Jennifer López le desagrada que Ben Affleck sea tan cercano a Jennifer Garner, en realidad ellos tendrían “una gran relación desde hace bastante tiempo”.

“Saben que habrá muchas ocasiones en las que todos asistirán juntos a los mismos eventos, ya sean representaciones escolares, deportes, etc.”, dijo una fuente a Us Weekly este 30 de enero.

Según el informante, los tres “se comunican con mucha frecuencia cuando se trata” de abordar asuntos relacionados con sus retoños: Emme, ‘Max’, Violet, Seraphina y Samuel.

“(Son conscientes de) que los más beneficiados son los niños y eso es lo único que les importa. Se respetan mutuamente como padres y conocen lo bien que se llevan todos sus hijos”, explicó.

“Quieren fomentar y alimentar esas relaciones, y harán lo que sea necesario para mostrar su apoyo”, agregó, puntualizando que el rencor entre Affleck y Garner supuestamente quedó atrás.

