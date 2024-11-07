Cristian Castro rompe el silencio acerca del supuesto romance de su mamá con Yolanda Andrade

Video Cristian Castro hace esta exigencia a Yolanda Andrade ante supuesto romance con Verónica Castro

Cristian Castro finalmente compartió lo que piensa acerca del supuesto romance que habría existido entre su madre, Verónica Castro, y Yolanda Andrade.

Ha sido ‘Joe’, como llaman de cariño a la presentadora, quien sostiene que fue pareja sentimental de la aclamada actriz y que inclusive se casaron simbólicamente en Ámsterdam hace unos 20 años.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ‘La Vero’ negó dichas versiones e inclusive aseguró que no podía “con la agresión y el escarnio” que generó la polémica debido al alegado idilio.

¿Qué cree Cristian Castro sobre la presunta relación de su mamá y Yolanda Andrade?

Tras años de guardar silencio, Cristian Castro dejó claro que no cree en las afirmaciones hechas por Yolanda Andrade sobre la relación que dice haber tenido con Verónica Castro.

“No hay fotos, no hay chats”, dijo, acerca del motivo por el que desacredita la historia, durante una entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’ transmitida este 6 de noviembre.

“No hay un relato contundente de cuándo sucedieron los hechos, en qué fechas, cuándo comenzó todo, cuándo finalizó, por qué finalizó”, sentenció.

Según el cantante, la conductora debería presentar pruebas que respalden sus palabras para que él les preste seria atención.

“Me gustaría que si va a haber una noticia así, hubiese un relato convincente, no solamente que ‘en una fiesta pasaron cosas’ o algo así”, explicó.

“Tendría que ser más convincente todo, tendría que haber chats, tendría que haber audios, tendría que haber fotos, tendría que haber fechas, tendría que haber un relato más detallado”, agregó.

En cuanto a la razón por la que a lo largo de este tiempo evitó opinar y se había mantenido al margen de los señalamientos de Andrade, el intérprete de ‘Azul’ fue tajante.

“Es muy sincero lo que digo, no me ha interesado”, externó, “yo entiendo que es una noticia ‘shock’, pero a mí no me impactó”.

Cabe destacar que 2019, Yolanda aseveró a Primer Impacto que tiene fotografías y videos que demuestran su vínculo íntimo con la protagonista de ‘Rosa salvaje’.

PUBLICIDAD

Posteriormente, en mayo de 2023, indicó que entregó a su colega, Jorge Carbajal, “material” que evidenciaría a Verónica, y el cual le solicitó revele en caso de que le suceda algo.

Verónica Castro tachó de “broma” lo expresado por Yolanda Andrade

En noviembre del año pasado, Verónica Castro volvió a desacreditar los relatos de Yolanda Andrade en torno a su presunto amorío.

“No [me sentí] lastimada, pero eran como bromas en su mal momento y su mal tiempo, pero está bien”, enunció, de acuerdo con declaraciones presentadas por Despierta América.